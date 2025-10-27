Shreyas Iyer इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ICU में एडमिट, BCCI ने बताया किस इंजरी से जूझ रहे उप-कप्तान

IND vs AUS 3rd ODI के दौरान Shreyas हुए चोटिल

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान श्रेयस अय्यर एलेक्स कैरी का 34वें ओवर में बैकवर्ड प्वाइंट पर कैच पकड़ने के दौरान चोटिल हो गए थे। उन्हें कैच पकड़ने के बाद मैदान पर दर्द से कराहते हुए देखा गया था और फिजियो की टीम तुरंत उन्हें मैदान से बाहर ले गई। इसके बाद ड्रेसिंग रूम में उन्हें इंटरनल ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद फिजियो टीम ने बिना लापरवाही किए उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया। बाईं पसलियां टूटने की वजह से हो रही इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से उन्हें आईसीयू में रखा गया है। वह इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इंफेक्शन ना फैले इसकी वजह से 2-7 दिन तक अस्पताल में रह सकते हैं।

