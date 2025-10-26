Shreyas Iyer Injury Updates: श्रेयस अय्यर कम से कम तीन हफ्ते तक रहेंगे बाहर, बाईं पसली में लगा झटका

जेएनएन, नई दिल्ली। भारत के नए वनडे उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को कम से कम तीन हफ्ते या उससे ज्यादा समय तक खेल से बाहर रहना पड़ सकता है, क्योंकि शनिवार को सिडनी में तीसरे वनडे के दौरान हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेते समय उनकी बाईं पसली में झटका लग गया था।

अभी तक यह निश्चित नहीं हो सकता है कि वह 30 नवंबर को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत के पहले वनडे के लिए समय पर फिट होंगे या नहीं। इस मामले की जानकारी रखने वाले बीसीसीआई के एक सूत्र ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि श्रेयस को मैच के दौरान ही स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया था। शुरुआती जांच के अनुसार इस झटके से उन्हें कम से कम तीन हफ्ते तक खेल से बाहर रहना होगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को करना होगा रिपोर्ट सूत्र ने कहा कि वापसी पर उन्हें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करना होगा। यह तय करने से पहले कि उन्हें ठीक होने में और समय लगेगा या नहीं, आगे की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यह हेयरलाइन फ्रैक्चर है तो इसमें ज्यादा समय लग सकता है। जब साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज में उनके हिस्सा लेने के बारे में पूछा गया तो सूत्र ने जवाब दिया कि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

ऐसी लगी चोट यह चोट ऑस्ट्रेलिया की पारी के 34वें ओवर के दौरान लगी। जब अय्यर ने हर्षित राणा की गेंद पर ऐलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ा। कैरी ने गेंद को सीधे मारने की कोशिश की लेकिन ऊपरी किनारा लगने से गेंद पीछे की ओर प्वाइंट और डीप थर्ड के बीच ऊंचाई में चली गई। अय्यर ने बैकवर्ड पॉइंट से पूरी रफ्तार में दौड़ लगाई और गेंद का पीछा किया।