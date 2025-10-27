Language
    ICU में एडमिट हुए Shreyas Iyer, सिडनी मैच के दौरान हुए चोटिल; कैच पकड़ने में टूट गईं पसलियां

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    Shreyas Iyer Rib Injury: भारतीय वनडे टीम के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को सिडनी के एक अस्पताल में ICU में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान कैच पकड़ने के बाद पसलियों में लगी चोट की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। 

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shreyas Iyer Hospitalized: भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को सिडनी के अस्पताल में भर्ती किया गया है और उन्हें आईसीयू (ICU) में रखा गया है। अय्यर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान लगी पसलियों की चोट के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया।

    मैच में अय्यर ने एलेक्स कैरी का शानदार कैच पकड़ने के लिए पीछे की ओर दौड़ लगाई थी। कैच तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन इसी दौरान उनकी बाईं पसली (Shreyas Iyer rib cage) में चोट लग गई। ड्रेसिंग रूम लौटने के बाद उन्हें तेज दर्द और असहजता महसूस हुई, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, अय्यर को आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) हुई है और इसलिए उन्हें ICU में भर्ती किया गया है।

    एक सूत्र ने बताया कि श्रेयस पिछले दो दिनों से ICU में हैं। जांच के बाद पता चला कि अंदरूनी खून बह रहा था, इसलिए उन्हें तुरंत भर्ती करना पड़ा। उन्हें 2 से 7 दिन तक निगरानी में रखा जाएगा, ताकि संक्रमण न फैले।

    चोटिल Shreyas Iyer की वापसी में लगेगा समय

    अय्यर (Shreyas Iyer Injury) की पसलियां टूटने के बाद उनकी वापसी में अभी समय लगेगा। सूत्र ने बताया कि श्रेयस को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें रिकवर होने में ज्यादा समय लगेगा। कभी ये कहना मुश्किल है कि वह कब तक क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे।

    बता दें कि श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे टीम के लिए उपकप्तान के लिए चुना गया था, जहां शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया को सीरीज में 1-2 से हार का सामना करना पड़ा।

    पहले वनडे मैच में खराब प्रदर्शन के बाद अय्यर ने दूसरे वनडे में एडिलेड में कमबैक किया था और अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन टीम को फिर भी दूसरे वनडे में हार का सामना करना पड़ा। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 9 विकेट से हराया। उस मैच में अय्यर को बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने मैच विनिंग पारियां खेली और टीम को जीत दिलाई।

    Shreyas Iyer तीसरे वनडे मैच के दौरान हुए थे चोटिल

    ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच जो कि सिडनी में खेला गया था, उस मैच में श्रेयस अय्यर इंजर्ड हो गए थे। कंगारू टीम ने 33.3 ओवर के खेल तक 3 विकेट के नुकसान पर 184 रन बना लिए थे।

    इस बीच हर्षित राणा के ओवर की चौथी गेंद पर इनसाइट आउट शॉट खेलने की कोशिश में एलेक्स कैरी ने गेंद को मिस टाइम कर दिया। उस दौरान श्रेयस (Shreyas Iyer Catch) बैकवर्ड प्वाइंट पर फील्डिंग कर रहे थे और उन्होंने चीते जैसी फुर्ती दिखाई और पीछे की ओर दौड़ लगाकर शानदार कैच लपका। हालांकि, इस दौरान वह कंट्रोल में नजर नहीं आए और उनका बैलेंस डिसबैलेंस हुआ। वे गेंद पकड़ने के बाद दो-तीन पलटी खा गए और इस दौरान उनकी बाईं पसलियां टूट गई। 

