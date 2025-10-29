T-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की माँ ने चोटिल क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के लिए छठ पर की कामना
गाजीपुर से, सूर्यकुमार यादव की मां सपना देवी ने छठ पूजा पर क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अय्यर ऑस्ट्रेलिया में इलाज करा रहे हैं, जहाँ सूर्यकुमार ने उनसे मुलाकात की। सपना देवी ने सभी से अय्यर के लिए प्रार्थना करने की अपील की, यह दर्शाते हुए कि मां का प्यार और समर्थन मुश्किल समय में कितना महत्वपूर्ण होता है।
जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। मां की ममता सभी संतान के लिए समान होती है। जब भी उसका पुत्र या कोई अन्य संतान तकलीफ में होती है, तो उसकी पीड़ा और ममत्व जाग उठता है।
भारतीय टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की मां, सपना देवी, ने अपने छठ पूजा के अवसर पर बेटे के साथ घायल क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी।
मां का प्यार और ममता बिना किसी स्वार्थ के होती है। वह हर परिस्थिति में अपने बच्चे के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती हैं। मां की प्रेरणा और सुझाव बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं और उन्हें कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।
त्याग, करुणा और क्षमा की प्रतिमूर्ति, सपना देवी ने मंगलवार की सुबह अपने मुंबई स्थित आवास पर छठ पूजा के दौरान छठ मइया से श्रेयस के लिए मंगलकामना करते हुए अन्य लोगों से भी प्रार्थना करने की अपील की कि श्रेयस जल्द स्वस्थ होकर आस्ट्रेलिया से घर लौटें।
सूर्यकुमार के चाचा, राजकपूर यादव, ने बताया कि श्रेयस अय्यर ने हाल ही में एक वनडे मैच के दौरान एक अविस्मरणीय कैच पकड़ते समय पसलियों में चोट लगा ली थी। उनका इलाज आस्ट्रेलिया के सिडनी में चल रहा है।
टी ट्वेंटी मैच खेलने के लिए आस्ट्रेलिया पहुंचे सूर्यकुमार यादव ने वहां पहुंचते ही अपने करीबी मित्र श्रेयस से बात की और उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी ली।
यह घटना न केवल खेल की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे मां की ममता और परिवार का समर्थन किसी भी कठिनाई में संतान को संजीवनी प्रदान कर सकता है। मां की ममता का कोई मोल नहीं होता, और यह हमेशा संतान के लिए एक मजबूत सहारा बनकर रहती है।
