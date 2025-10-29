T-20 कप्तान सूर्य कुमार यादव की माँ ने चोटिल क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के लिए छठ पर की कामना

जागरण संवाददाता, खानपुर (गाजीपुर)। मां की ममता सभी संतान के लिए समान होती है। जब भी उसका पुत्र या कोई अन्य संतान तकलीफ में होती है, तो उसकी पीड़ा और ममत्व जाग उठता है। भारतीय टी ट्वेंटी क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की मां, सपना देवी, ने अपने छठ पूजा के अवसर पर बेटे के साथ घायल क्रिकेटर श्रेयस अय्यर के स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ मांगी। मां का प्यार और ममता बिना किसी स्वार्थ के होती है। वह हर परिस्थिति में अपने बच्चे के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती हैं। मां की प्रेरणा और सुझाव बच्चों के जीवन को बदल सकते हैं और उन्हें कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

त्याग, करुणा और क्षमा की प्रतिमूर्ति, सपना देवी ने मंगलवार की सुबह अपने मुंबई स्थित आवास पर छठ पूजा के दौरान छठ मइया से श्रेयस के लिए मंगलकामना करते हुए अन्य लोगों से भी प्रार्थना करने की अपील की कि श्रेयस जल्द स्वस्थ होकर आस्ट्रेलिया से घर लौटें।