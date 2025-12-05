Shikhar Dhawan GF: दुबई में मुलाकात, पहली नजर में ही दिल हार बैठे... तलाक के बाद 'गब्बर' को मिला 'दूजा प्यार'

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shikhar Dhawan Birthday: भारतीय टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। मिस्टर आईसीसी, गब्बर के नाम से मशहूर धवन ने इंटनेशनल और घरेलू क्रिकेट से 24 अगस्त 2024 को संन्यास का एलान किया था और उसके बाद से वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं।

मौजूदा समय में धवन तलाक के बाद एक विदेशी लड़की सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं। उन्हें अक्सर सोफी के साथ स्पॉट किया जाता और वह खुद भी उनके साथ रील्स और तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। धवन ने इसी साल मई के महीने में सोफी शाइन संग अपने रिश्ते को अधिकारिक कर दिया। बता दें, 2023 में धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी ने तलाक का फैसला लिया था।