    Shikhar Dhawan GF: दुबई में मुलाकात, पहली नजर में ही दिल हार बैठे... तलाक के बाद 'गब्बर' को मिला 'दूजा प्यार'

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 06:00 AM (IST)

    Shikhar Dhawan Birthday: श‍िखर धवन का आज (5 द‍िसंबर) 40वां जन्मद‍िन है। उन्हें फैंस बर्थडे विश कर रहे हैं। वहीं, उनकी नई गर्लफ्रेंडसोफीशाइन और उनकी स् ...और पढ़ें

    Shikhar Dhawan GF: शिखर धवन कर रहे हैं सोफी शाइन को डेट

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shikhar Dhawan Birthday: भारतीय टीम के पूर्व ओपनर शिखर धवन आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। मिस्टर आईसीसी, गब्बर के नाम से मशहूर धवन ने इंटनेशनल और घरेलू क्रिकेट से 24 अगस्त 2024 को संन्यास का एलान किया था और उसके बाद से वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं।

    मौजूदा समय में धवन तलाक के बाद एक विदेशी लड़की सोफी शाइन को डेट कर रहे हैं। उन्हें अक्सर सोफी के साथ स्पॉट किया जाता और वह खुद भी उनके साथ रील्स और तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं। धवन ने इसी साल मई के महीने में सोफी शाइन संग अपने रिश्ते को अधिकारिक कर दिया। बता दें, 2023 में धवन और उनकी पूर्व पत्नी आयशा मुखर्जी ने तलाक का फैसला लिया था।

    Shikhar Dhawan GF: धवन को दूसरी बार हुआ प्यार

    दरअसल, शिखर धवन की गर्लफ्रेंड का नाम सोफी शाइन (Shikhar Dhawan GF Sophie Shine) है, जो कि आयरलैंड की रहने वाली हैं। वह अबुधाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉरपोरेशन में एक वरिष्ठ पद पर हैं। उन्होंने मिमरिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मार्केटिंग और मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है। सोफी ने आयरलैंड के कैसलरॉय कॉलेज से स्नातक किया और मौजूदा समय में अबू धाबी में नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन में दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं।

     

     

    Shikhar Dhawan GF Sophie Shine

    धवन की नई GF सोफी शाइन

    शिखर धवन (Shikhar Dhawan 40th Birthday) ने कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर सोफी के साथ फोटो शेयर कर अपने रिलेशनशिप कंफर्म किया था। वहीं उन्होंने एक प्रोडक्ट के प्रोमोशनल वीडियो में ये बताया कि उनकी सोफी शाइन से पहली मुलाकात दुबई के एक रेस्टोरेंट में हु थी। उन्होंने बताया था कि उस समय सोफी ने कैमोफ्लेज ट्राउजर और जैकेट पहना था। वह बहुत सुंदर दिख रही थी। वहीं, उनकी गर्लफ्रेंड सोफी ने बताया था कि शिखर के खूबसूरत चेहरे और आंखें उन्हें खूब पसंद आई थी।

    धवन और सोफी शाइन

    धवन और सोफी

    बता दें कि शिखर क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। उनका 2023 में शादी के 11 साल बाद आइशा मुखर्जी से तलाक हो गया था। उनका एक बेटा है, जिसका नाम जोरावर है।

