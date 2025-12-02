Language
    ED ने ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले में Neha Sharma से की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 07:16 PM (IST)

    ऑनलाइन बैटिंग एप मामले में ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल नेहा शर्मा से पूछताछ की है। उनसे पहले शिखर धवन और सुरैश रैना जैसे पूर्व क्रिकेटरों से भी पू ...और पढ़ें

    ईडी ने एक्ट्रेस नेहा शर्मा से की पूछताछ

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मॉडल और अभिनेत्री नेहा शर्मा आनलाइन सट्टेबाजी मंच 1एक्सबेट से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष मंगलवार को पेश हुईं। अधिकारियों ने बताया कि 38 साल की अभिनेत्री का बयान पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि नेहा शर्मा कुछ विज्ञापनों के माध्यम से सट्टेबाजी मंच से जुड़ी हुई हैं।

    नेहा शर्मा का भारत में 1xBet के ऑपरेशन की चल रही जांच में आना सबसे नया कदम है। अधिकारी उनका बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि एंडोर्समेंट के जरिए प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में उनकी कोई भूमिका थी या नहीं।

    इन पूर्व क्रिकेटरों से भी हुई पूछताछ

    ईडी ने इससे पहले इसी मामले में पूर्व क्रिकेटरों शिखर धवन और सुरेश रैना से इसी तरह पूछताछ के बाद उनकी 11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। कुराकाओ में पंजीकृत '1एक्सबेट' को पोर्टल द्वारा सट्टेबाजी इंडस्ट्री में 18 सालों के अनुभव के साथ विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सट्टेबाज एप बताया गया है। ईडी ने कहा कि '1एक्सबेट' भारत में बिना अनुमति के काम कर रहा था और इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन वीडियो तथा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय यूजर को लक्षित करने के मकसद से विज्ञापनों का इस्तेमाल कर रहा था।

    सोनू सूद समेत इन अभिनेताओं का भी जुड़ा नाम

    केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारत में आनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाया गया है। इस मामले में दो क्रिकेटरों की संपत्ति कुर्क किए जाने के अलावा ईडी ने इस जांच के तहत खेल जगत की हस्तियां युवराज सिंह और राबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, '1एक्सबेट' की भारतीय ब्रांड एंबेसडर उर्वशी रौतेला, तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती और बंगाली अभिनेता अंकुश हाजरा से भी पूछताछ की।

