ED ने ऑनलाइन सट्टेबाजी एप मामले में Neha Sharma से की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है मामला

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मॉडल और अभिनेत्री नेहा शर्मा आनलाइन सट्टेबाजी मंच 1एक्सबेट से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष मंगलवार को पेश हुईं। अधिकारियों ने बताया कि 38 साल की अभिनेत्री का बयान पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि नेहा शर्मा कुछ विज्ञापनों के माध्यम से सट्टेबाजी मंच से जुड़ी हुई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नेहा शर्मा का भारत में 1xBet के ऑपरेशन की चल रही जांच में आना सबसे नया कदम है। अधिकारी उनका बयान रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि यह समझा जा सके कि एंडोर्समेंट के जरिए प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने में उनकी कोई भूमिका थी या नहीं।