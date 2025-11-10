Language
    Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में लगा बॉलीवुड का तड़का, एक्ट्रेस Neha Sharma ने पिता के लिए मांगे वोट

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:44 PM (IST)

    Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरेंगे। इनमें अभिनेत्री नेहा शर्मा (Neha Sharma) के पिता और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी भागलपुर सीट से चुनावी रण में मौजूद हैं। 

    Hero Image

    पिता के लिए नेहा शर्मा का रोड शो (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके लिए रविवार को प्रचार अभियान थम गया। 122 सीटों के लिए मंगलवार को बिहार के अलग-अलग शहरों से प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इनमें से एक भागलपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल सीट के एक उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा (Neha Sharma) के पिता अजीत शर्मा हैं। 

    बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नेहा ने अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए भागलपुर में रोड शो किया और भागलपुर की जनता से वोट मांगा है। इसको लेकर बी-टाउन एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया है। 

    पिता के समर्थन में नेहा शर्मा

    गौरतलब है कि लंबे समय से नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा राजनीति में एक्टिव हैं और कांग्रेस विधायक के रूप में वह भागलपुर की कमान संभाल चुके हैं। वहीं नेहा भी चुनावी माहौल में अपने पिता के समर्थन में हमेशा से आगे आती रही हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभिनेत्री ने इतिहास को दोहराया है।

    NEHASHARMA

    रविवार को नेहा शर्मा ने अपने पति और राजनेता अजीत शर्मा संग मिलकर भागलपुर में एक रोड किया, इसमें नेहा ने अपने पिता के लिए भागलपुर की जनता से वोट मांगा है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस रोड शो का एक लेटेस्ट वीडियो भी शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है

    "भागलपुर वो शहर है, जिसमें मुझे पाला, बढ़ा किया और तरासा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। हर खुशी, मुस्कान और गर्मजोशी का हर पल, मैंने यहां गहराई से महसूस किया है।"

    अजीत शर्मा का बोलता है काम

    इसके अलावा भागलपुर में आयोजित रोड शो में नेहा शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा है- इस शहर में उनके पिता का काम बोलता है और मुझे उम्मीद है, यहां की जनता एक बार फिर से उनका साथ देगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी नेहा ने अपने पिता अजीत शर्मा के लिए भागलपुर में रोड शो किया था। 

