Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में लगा बॉलीवुड का तड़का, एक्ट्रेस Neha Sharma ने पिता के लिए मांगे वोट
Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान में कई प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतरेंगे। इनमें अभिनेत्री नेहा शर्मा (Neha Sharma) के पिता और कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा भी भागलपुर सीट से चुनावी रण में मौजूद हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके लिए रविवार को प्रचार अभियान थम गया। 122 सीटों के लिए मंगलवार को बिहार के अलग-अलग शहरों से प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इनमें से एक भागलपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल सीट के एक उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा (Neha Sharma) के पिता अजीत शर्मा हैं।
बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नेहा ने अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए भागलपुर में रोड शो किया और भागलपुर की जनता से वोट मांगा है। इसको लेकर बी-टाउन एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया है।
पिता के समर्थन में नेहा शर्मा
गौरतलब है कि लंबे समय से नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा राजनीति में एक्टिव हैं और कांग्रेस विधायक के रूप में वह भागलपुर की कमान संभाल चुके हैं। वहीं नेहा भी चुनावी माहौल में अपने पिता के समर्थन में हमेशा से आगे आती रही हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभिनेत्री ने इतिहास को दोहराया है।
यह भी पढ़ें- Congress Candidate Bhagalpur: अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार, 18 को करेंगे नामांकन
रविवार को नेहा शर्मा ने अपने पति और राजनेता अजीत शर्मा संग मिलकर भागलपुर में एक रोड किया, इसमें नेहा ने अपने पिता के लिए भागलपुर की जनता से वोट मांगा है। इसके साथ ही एक्ट्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इस रोड शो का एक लेटेस्ट वीडियो भी शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है
The city that raised me, shaped me, loved me — Bhagalpur, you’ll always be my heart. ❤️— Neha Sharma (@Officialneha) November 10, 2025
Every smile, every moment of warmth, every cheer — I felt it deeply.
भागलपुर की प्रिय जानता का तहे दिल से शुक्रिया #BhagalpurKiBeti #FromTheHeart #forevergrateful pic.twitter.com/zyhpI7XpZ5
"भागलपुर वो शहर है, जिसमें मुझे पाला, बढ़ा किया और तरासा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। हर खुशी, मुस्कान और गर्मजोशी का हर पल, मैंने यहां गहराई से महसूस किया है।"
अजीत शर्मा का बोलता है काम
इसके अलावा भागलपुर में आयोजित रोड शो में नेहा शर्मा ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा है- इस शहर में उनके पिता का काम बोलता है और मुझे उम्मीद है, यहां की जनता एक बार फिर से उनका साथ देगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी नेहा ने अपने पिता अजीत शर्मा के लिए भागलपुर में रोड शो किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।