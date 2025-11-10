Bihar Election 2025: बिहार चुनाव में लगा बॉलीवुड का तड़का, एक्ट्रेस Neha Sharma ने पिता के लिए मांगे वोट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण का मतदान होना है। इसके लिए रविवार को प्रचार अभियान थम गया। 122 सीटों के लिए मंगलवार को बिहार के अलग-अलग शहरों से प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरेंगे। इनमें से एक भागलपुर सीट पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, क्योंकि इस हाई प्रोफाइल सीट के एक उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा शर्मा (Neha Sharma) के पिता अजीत शर्मा हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नेहा ने अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए भागलपुर में रोड शो किया और भागलपुर की जनता से वोट मांगा है। इसको लेकर बी-टाउन एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक स्पेशल पोस्ट भी शेयर किया है।

पिता के समर्थन में नेहा शर्मा गौरतलब है कि लंबे समय से नेहा शर्मा के पिता अजीत शर्मा राजनीति में एक्टिव हैं और कांग्रेस विधायक के रूप में वह भागलपुर की कमान संभाल चुके हैं। वहीं नेहा भी चुनावी माहौल में अपने पिता के समर्थन में हमेशा से आगे आती रही हैं। इस बार भी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभिनेत्री ने इतिहास को दोहराया है।