Congress Candidate Bhagalpur: अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस उम्मीदवार, 18 को करेंगे नामांकन

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भागलपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत आस्था के साथ की है। बुधवार की सुबह वे पत्नी संग बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंचे और माथा टेक कर चौथी बार जीत हासिल करने का आशीर्वाद लिया। इससे पूर्व वे तारापीठ में भी दर्शन कर चुके हैं। आस्था के बाद अब रणनीति तेज हो गई है। देर शाम उन्हें पार्टी आलाकमान से फोन आया, जिसके बाद वे पटना के लिए रवाना हो गए। पटना जाकर वे कांग्रेस पार्टी का सिंबल लेकर गुरुवार को भागलपुर लौटेंगे। महागठबंधन के सहयोगी दल राजद, वीआइपी के कार्यकर्ता भी उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हैं।



नामांकन की पूरी तैयारी, 18 को शक्ति प्रदर्शन

कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने भागलपुर में 18 अक्टूबर को शक्ति प्रदर्शन के साथ अजित शर्मा के नामांकन दाखिल करने का निर्णय लिया है। चुनावी कार्यालय कचहरी चौक पर एक सप्ताह पहले से सक्रिय है। पंडाल लगभग बनकर तैयार हो गया है। बूथ से लेकर वार्ड स्तर तक संगठनात्मक मोर्चों पर किलेबंदी कर दी गई है। महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का दावा कर रहा है।



बीजेपी के रोहित पांडेय से होगी सीधी टक्कर

इस सीट पर भाजपा ने रोहित पांडेय को मैदान में उतारा है। मुकाबला सीधा माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि संगठन और समीकरण दोनों उसके पक्ष में हैं। अजीत शर्मा पर कांग्रेस ने चौथी बार भरोसा जताया है।



लगातार चौथी बार कांग्रेस ने जताया भरोसा