स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के पूर्व विस्‍फोटक ओपनर शिखर धवन, ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्‍टेन एक बार फिर क्रिकेट एक्‍शन में नजर आएंगे। गोवा में लीजेंड्स प्रो टी20 लीग का आयोजन होगा, जिसमें 90 दिग्‍गज खिलाड़ी हिस्‍सा लेंगे।

लीजेंड्स प्रो टी20 लीग के पहले संस्करण का आयोजन 26 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक गोवा में किया जाएगा। इसमें छह फ्रेंचाइजी-आधारित टीमें और 90 दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे। खास बात है कि टूर्नामेंट के सभी मुकाबले वेर्ना में नवनिर्मित 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

लीग को नेतृत्व प्रदान करने और खिलाड़ी-केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को लीग कमिश्नर (League Commissioner) नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका के बारे में बात करते हुए, क्लार्क ने कहा कि वह एक ऐसी लीग का हिस्सा बनकर रोमांचित हैं जो इतने सारे शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाती है।

पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान ने कहा, 'भारत, क्रिकेट के सबसे बड़े घरों में से एक होने के नाते, मेरे लिए विशेष स्थान रखता है। प्रशंसकों का जुनून, गौरव और इस लीग का हिस्सा बनने का विशेषाधिकार, साथ ही पुराने दोस्तों और कड़े प्रतिद्वंद्वियों के साथ फिर से जुड़ने का मौका, इसे वास्तव में खास बनाता है। मैं इस नई भूमिका में लीजेंड्स प्रो टी20 लीग का हिस्सा बनकर वास्तव में उत्साहित हूं।'