Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    धवन, भज्‍जी और वॉटसन जैसे दिग्‍गज खिलाड़ी क्रिकेट एक्‍शन में आएंगे नजर, गोवा में खेली जाएगी लीजेंड्स प्रो टी20 लीग

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:16 PM (IST)

    भारत सहित ऑस्‍ट्रेलिया व दक्षिण अफ्रीका के कुछ पूर्व दिग्‍गज क्रिकेटर्स गोवा में लीजेंड्स प्रो टी20 लीग में खेलते हुए नजर आएंगे। गोवा में इस लीग का आयोजन 26 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 4 फरवरी को फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल छह फ्रेंचाइजी हिस्‍सा लेंगी और 90 खिलाड़ी शामिल होंगे। सभी मुकाबले वेर्ना में नवनिर्मित 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    लीजेंड्स प्रो टी20 लीग

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत के पूर्व विस्‍फोटक ओपनर शिखर धवन, ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह, ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वॉटसन और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्‍टेन एक बार फिर क्रिकेट एक्‍शन में नजर आएंगे। गोवा में लीजेंड्स प्रो टी20 लीग का आयोजन होगा, जिसमें 90 दिग्‍गज खिलाड़ी हिस्‍सा लेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लीजेंड्स प्रो टी20 लीग के पहले संस्करण का आयोजन 26 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक गोवा में किया जाएगा। इसमें छह फ्रेंचाइजी-आधारित टीमें और 90 दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे। खास बात है कि टूर्नामेंट के सभी मुकाबले वेर्ना में नवनिर्मित 1919 स्पोर्ट्स क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे।

    लीग को नेतृत्व प्रदान करने और खिलाड़ी-केंद्रित दृष्टिकोण रखने के लिए, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क को लीग कमिश्नर (League Commissioner) नियुक्त किया गया है। अपनी नई भूमिका के बारे में बात करते हुए, क्लार्क ने कहा कि वह एक ऐसी लीग का हिस्सा बनकर रोमांचित हैं जो इतने सारे शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाती है।

    पूर्व ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान ने कहा, 'भारत, क्रिकेट के सबसे बड़े घरों में से एक होने के नाते, मेरे लिए विशेष स्थान रखता है। प्रशंसकों का जुनून, गौरव और इस लीग का हिस्सा बनने का विशेषाधिकार, साथ ही पुराने दोस्तों और कड़े प्रतिद्वंद्वियों के साथ फिर से जुड़ने का मौका, इसे वास्तव में खास बनाता है। मैं इस नई भूमिका में लीजेंड्स प्रो टी20 लीग का हिस्सा बनकर वास्तव में उत्साहित हूं।'

    उन्‍होंने साथ ही कहा, 'इतने सारे शीर्ष खिलाड़ियों को एक लीग में एक साथ आते देखना रोमांचक है। गोवा एक शानदार वेन्यू है, और मैं प्रशंसकों को उच्च गुणवत्ता वाले क्रिकेट, कड़े मुकाबलों और मैदान पर यादगार पलों का आनंद लेते देखने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता।' लीजेंड्स प्रो टी20 लीग की टीम के नामों और टिकटिंग जानकारी के बारे में अधिक घोषणाएं जल्द ही की जाएंगी।