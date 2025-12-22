Shardul Thakur के लिए 'लकी' साल 2025... पहले MI में एंट्री और अब बने पिता; घर गूंजी किलकारी

Language
    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 09:01 AM (IST)

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Shardul Thakur blessed with baby boy: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर और उनकी पत्नी मिताली पारुलकर के घर खुशियों ने दस्तक दी है। रविवार यानी 21 दिसंबर 2025 को शार्दुल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए अपने फैंस को यह जानकारी दी कि वे एक बेटे के माता-पिता बन गए हैं।

    शार्दुल-मिताली के पहली बार पेरैंट्स बनने के बाद फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। बता दें कि दोनों की शादी 28 फरवरी 2023 को हुई थी। 

    Shardul Thakur Father: 9 महीने तक रखा ये 'सीक्रेट'

    शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur blessed with baby boy) ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 

    "माता-पिता के दिलों में छिपा, खामोशी, विश्वास और असीम प्यार से सुरक्षित... हमारा छोटा सा राज आखिरकार सबके सामने है। स्वागत है बेबी बॉय-वह सपना जिसे हमने 9 खूबसूरत महीनों तक सहेज कर रखा था।"

    बता दें कि शार्दुल और मिताली (Shardul-Mittali becomes Parents) ने नवंबर 2021 में सगाई की थी और 28 फरवरी 2023 को दोनों शादी के बंधन में बंधे थे। कोल्हापुर की रहने वाली मिताली पेशे से एक बेकर हैं।

    मिताली पारुलकर न सिर्फ शार्दुल ठाकुर की अच्छी दोस्त हैं, बल्कि पावर हाउस भी हैं। दोनों एक-दूसरे को स्कूल के दिनों से जानते हैं।

    IPL 2026 के लिए मुंबई इंडियंस में हुई वापसी

    शार्दुल ठाकुर आगामी आईपीएल सीजन (Shardul Thakur IPL 2026 Mumbai Indians) की तैयारियों में जुटे हैं। उन्हें हाल ही में लखनऊ सुपर जायंट्स से ट्रेड कर मुंबई इंडियंस में शामिल किया गया है। शार्दुल ने अब तक 105 आईपीएल मैचों में 107 विकेट चटकाए हैं।

    मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच महेला जयवर्धने ने कहा कि शार्दुल के आने से टीम के स्ट्रक्चर में गहराई आएगी और उनका अनुभव टीम के लिए बड़ी संपत्ति साबित होगा। अगर बात करें उनके क्रिकेट करियर की तो 2017 में शार्दुल ने भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया था। अभी तक उन्होंने 13 टेस्ट मैच के अलावा 47 वनडे और 25 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था।

