शेफाली वर्मा को ICC ने पहली बार दिया ये सम्मान, स्मृति मंधाना का साथ देने का मिला ईनाम

पीटीआई, दुबई: महिला विश्व कप के फाइनल में पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आईसीसी का नवंबर महीने का 'माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' का पुरस्कार मिला है। प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद अपने विश्व कप अभियान को सेमीफाइनल में शुरू करने वाली शेफाली ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध फाइनल में 78 गेंदों में 87 रन बनाए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में उनकी शानदार बल्लेबाजी के बूते से सात विकेट पर 298 रन बनाए। टीम ने इसके बाद 52 रन से मैच जीतकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया।

फाइनल में की थी शतकीय साझेदारी शेफाली ने पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना के साथ 104 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी। इस 21 साल की बल्लेबाज ने थाईलैंड की थीपैचा पुथावोंग और यूएई की ईशा ओझा को पछाड़ कर अपना पहला 'महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' का पुरस्कार जीता।

शेफाली ने कहा कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में मेरा पहला अनुभव मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन यह मेरी कल्पना और उम्मीदों से कहीं बेहतर तरीके से समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि मैं फाइनल में टीम की सफलता में योगदान दे सकी और घरेलू दर्शकों के सामने पहली बार विश्व कप जीतने के इतिहास का हिस्सा बन सकी।