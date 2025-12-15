Language
    शेफाली वर्मा को ICC ने पहली बार दिया ये सम्मान, स्मृति मंधाना का साथ देने का मिला ईनाम

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    शेफाली वर्मा ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में शानदार पारी खेली थी और टीम की पहली खिताबी जीत की नींव रखी थी। आईसीसी ने शेफाली को उनके योगदान के लिए ...और पढ़ें

    शेफाली वर्मा को आईसीसी ने दिया खास सम्मान

    पीटीआई, दुबई: महिला विश्व कप के फाइनल में पिछले महीने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाज शेफाली वर्मा को आईसीसी का नवंबर महीने का 'माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' का पुरस्कार मिला है। प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद अपने विश्व कप अभियान को सेमीफाइनल में शुरू करने वाली शेफाली ने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध फाइनल में 78 गेंदों में 87 रन बनाए थे।

    यह महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय प्रारंभिक बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर है। भारत ने नवी मुंबई में खेले गए फाइनल में उनकी शानदार बल्लेबाजी के बूते से सात विकेट पर 298 रन बनाए। टीम ने इसके बाद 52 रन से मैच जीतकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया।

    फाइनल में की थी शतकीय साझेदारी

    शेफाली ने पहले विकेट के लिए स्मृति मंधाना के साथ 104 रन की साझेदारी कर बड़े स्कोर की नींव रखी। इस 21 साल की बल्लेबाज ने थाईलैंड की थीपैचा पुथावोंग और यूएई की ईशा ओझा को पछाड़ कर अपना पहला 'महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी' का पुरस्कार जीता।

    शेफाली ने कहा कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में मेरा पहला अनुभव मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन यह मेरी कल्पना और उम्मीदों से कहीं बेहतर तरीके से समाप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं कि मैं फाइनल में टीम की सफलता में योगदान दे सकी और घरेलू दर्शकों के सामने पहली बार विश्व कप जीतने के इतिहास का हिस्सा बन सकी।

    हार्मर भी बने विजेता

    वहीं, दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर को भारत के विरुद्ध टेस्ट सीरीज में शानदार गेंदबाजी के लिए पुरुष वर्ग का पुरस्कार मिला। हार्मर के शानदार प्रदर्शन से दक्षिण अफ्रीका भारत में 25 साल में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहा। हार्मर ने बांग्लादेश के तैजुल इस्लाम और पाकिस्तान के हरफनमौला मोहम्मद नवाज को पछाड़कर पहली बार महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार अपने नाम किया। इस 36 साल के स्पिनर ने दो मैचों की सीरीज में 17 विकेट लिए, जिससे उनकी टीम 2-0 से सूपड़ा साफ करने में सफल रही।

