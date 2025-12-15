Language
    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 03:32 PM (IST)

    इंडियन प्रीमियर लीग और घेरलू क्रिकेट में लगातार शतकों की झड़ी लगाने वाले वैभव को आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्‍यू का मौका क्‍यों नहीं मिल रहा है? ...और पढ़ें

    जमकर चल रहा है वैभव का बल्‍ला।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग और घरेलू क्रिकेट में अपनी तूफानी बल्‍लेबाजी का जलवा बिखरने वाले वैभव सूर्यवंशी लगातार चर्चा में बने हुए हैं। राजस्‍थान रॉयल्‍स ने ऑक्‍शन में उन्‍हें 1 करोड़ से ज्‍यादा रुपये खर्च कर खरीदा था। लीग के पिछले सीजन में उन्‍होंने सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था।

    वैभव ने अपनी सेंचुरी 35 गेंदों में पूरी की थी। वहीं इन दिनों खेले जा रहे एसीसी मेंस अंडर-19 एशिया कप 2025 में वैभव का कमाल देखने को मिला। यूएई के खिलाफ पहले ही मैच में उन्‍होंने 95 गेंदों पर 171 रन की आतिशी पारी खेली।

    क्‍यों नहीं हो रहा इंटरनेशनल डेब्‍यू?

    आईपीएल और घेरलू क्रिकेट में लगातार शतकों की झड़ी लगाने वाले वैभव को आखिरकार इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्‍यू का मौका क्‍यों नहीं मिल रहा है? यह सवाल क्रिकेट प्रेमियों के मन में लगातार उठ रहा है। तो आपको बता दे कि आईसीसी का एक नियम वैभव के इंटरनेशनल डेब्‍यू में आड़े आ रहा है।

    अभी 14 साल के हैं वैभव

    दरअसल, इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्‍यू के लिए न्‍यूनतम आयु 15 वर्ष है। आईसीसी ने साल 2020 में यह नियम बनाया था। वैभव की उम्र आज, 15 दिसंबर तक 14 साल और 263 दिन है। ऐसे में उन्‍हें इंटरनेशनल डेब्‍यू के लिए अभी 102 दिन और इंतजार करना होगा। सबसे कम उम्र में इंटरनेशनल डेब्‍यू करने वाले भारतीय क्रिकेटरों की सूची में टॉप पर सचिन तेंदुलकर हैं। उन्‍होंने महज 16 साल और 205 दिन की उम्र में इंटरनेशनल डेब्‍यू किया था।

    वैभव का करियर

    वैभव ने अपने करियर में अब तक 8 प्रथम श्रेणी मुकाबले खेले हैं। इस दौरान 12 पारियों में उन्‍होंने 17.25 की औसत और 90 की स्‍ट्राइक रेट से 207 रन बनाए हैं। फर्स्‍ट क्‍लास क्रिकेट में उनके नाम 1 अर्धशतक है। 6 लिस्‍ट ए मैच की 6 पारियों में बिहार के इस बल्‍लेबाज ने 22 की औसत और 110 की स्‍ट्राइक रेट से 132 रन ठोके हैं।

    वैभव अपने करियर में अब तक 18 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। इस प्रारूप में उनका बल्‍ला आग उगलता है। उन्‍होंने 204.37 की तूफानी स्‍ट्राइक रेट से 701 रन जड़े हैं। इसमें 1 अर्धशतक और 3 शतक शामिल हैं। IPL 2025 के 7 मुकाबलों में वैभव ने 206 की स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी की थी और 252 रन बनाए थे। लीग के 18वें सीजन में उन्‍होंने 1 शतक भी लगाया था। आईपीएल 2026 में फैंस को वैभव से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी।

