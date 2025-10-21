इंडिया-ए में भी नहीं मिली इस खिलाड़ी को जगह तो मच गया हंगामा, बीसीसीआई और सेलेक्शन कमेटी को जमकर पड़ रही है लताड़
साउथ अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों के लिए इंडिया-ए का एलान हुआ है, लेकिन इस टीम में एक खिलाड़ी को जगह नहीं मिली है जिससे हंगामा मच गया है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी तय हो गई है। वह साउथअफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले दो टेस्टमैचोंमेंइंडिया-ए कीकप्तानीकरेंगे। बीसीसीआईने मंगलवार को टीम का एलान किया, लेकिन इसके बाद भी सेलेक्शन कमेटी की आलोचना हो रही है। इसकी वजह है एक खिलाड़ी को जगह न मिलना।
इंडिया-ए टीम साउथअफ्रीका के खिलाफ चार-चार दिन के दो टेस्ट मैच खेलेगी। इसके लिए जो टीम चुनी गई है उसमें सरफराज खान का नाम नहीं है। सरफराज को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई सीरीज के बाद टीम से बाहर कर दिया गया था। तब से उन्होंने अपनी फिटनेस में भी काफी सुधार किया है, लेकिन सेलेक्टर्स ने उन्हें इंडिया-ए के लिए भी नजरअंदाज किया।
बेंगलुरू में खेली थी शानदार पारी
सरफराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरू में खेले गए टेस्ट मैच में शानदार शतक जमाया था, लेकिन इसके बाद दोनों टेस्ट मैचों में वह फेल रहे थे। इसी के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। इंग्लैंड दौरे पर उनको टीम में चुने जाने की उम्मीद थी, लेकिन सेलेक्टर्स न उन्हें नजरअंदाज किया था। उनकी जगह करुण नायर को टीम में चुना गया था। चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि करुण नायर और सरफराज में रेस थी जिसमें करुण ने उन्हें पीछे कर दिया।
इंग्लैंड दौरे के बाद करुण भी टीम से बाहर हो गए। वेस्टइंडीजसीरीज के लिए उन्हें चुना नहीं गया था, लेकिन सरफराज को भी नजरअंदाज किया गया था। साउथअफ्रीकासीरीज के लिए भी सरफराज उम्मीद लगाए बैठे होंगे, लेकिन इंडिया-ए टीम में न चुना जाना ये बताता है कि संभवतः उनकी उम्मीदें फिर टूटेंगी।
सोशल मीडिया पर मिल रहा सपोर्ट
इस बीच सोशल मीडिया पर सरफराज को जमकर सपोर्ट मिल रहा है। उनके फैंसबीसीसीआई और सेलेक्शन कमेटी की आलोचना कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि पहले सरफराज की फिटनेस को लेकर सवाल उठते थे, लेकिन अब उनकी फिटनेस भी अच्छी है फिर भी वह नजरअंदाज किए जा रहे हैं।
I certainly don’t understand how Sarfaraz Khan can’t even make it to the India ‘A’ squad! Earlier, people used to say fitness and all but what now? What more does he have to do to make a case for himself. Just bonkers! #INDAvsSA— Mohsin Kamal (@64MohsinKamal) October 21, 2025
