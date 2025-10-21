प्रेट्र, एडीलेड। ऑस्‍ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट का मानना है कि उनकी टीम के तेज गेंदबाज गुरुवार को दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों के विरुद्ध हाल की कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे।

पर्थ में सीरीज के पहले मैच में शून्य पर आउट हुए कोहली एडीलेड ओवल में वापसी करने के लिए बेताब होंगे, जो विदेशी सरजमीं पर उनका सबसे सफल मैदान हैं। इस मैदान पर उन्होंने पांच अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं और सभी प्रारूपों में 65 की औसत से रन बनाए हैं।

विराट की कमी पता है शॉर्ट ने कहा कि मैं तेज गेंदबाजों की बैठक में नहीं था लेकिन ऐसा लगता है कि वह (कोहली) हाल ही में इसी तरह आउट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफ (जोश हेजलवुड) और स्टार्सी (मिचेल स्टार्क) जैसे कुछ खिलाड़‍ियों ने उनके विरुद्ध काफी गेंदबाजी की है और वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।

शॉर्ट ने कहा कि पर्थ में उन्होंने परिस्थितियों को अपना काम करने दिया। विकेट पर थोड़ी स्विंग और थोड़ी सी उछाल थी इसलिए मुझे यकीन है कि वे फिर से ऐसा ही करेंगे। शॉर्ट ने कहा कि जब रोहित या (शुभमन) गिल उस दिन (पर्थ में) आउट हुए और फिर कोहली आए तो बस नारे लगे।

यह सीरीज महत्‍वपूर्ण जब वह मैदान पर उतर रहे होते थे तो बल्लेबाज के रूप में मैदान से बाहर जाते समय आपको बहुत बुरा महसूस होता था। यह एक शानदार अनुभव है। शॉर्ट जैसे खिलाड़‍ियों के लिए दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 विश्व कप से पहले यह सीमित ओवरों की सीरीज काफी अहम है।

मोहाली में भारत के विरुद्ध पदार्पण करने के बाद से दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चोटों और उतार-चढ़ाव भरी भूमिकाओं का सामना किया है। उन्होंने आठवें नंबर से शुरुआत करते हुए मौजूदा सीरीज में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की लेकिन अब भी फॉर्म की तलाश में हैं।

जल्‍द ही बनेंगे रन शॉर्ट ने कहा कि यह निराशाजनक रहा है। मुझे अब भी लगता है कि मैं अच्छी तरह से मूव कर रहा हूं। मैं क्रीज पर अच्छा महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अभी रन नहीं बना पाया हूं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बनेंगे। लगातार क्रिकेट खेलने के लिहाज से यह एक निराशाजनक साल रहा है।