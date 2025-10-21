AUS vs IND: 'कमजोरी का पूरा फायदा उठाएंगे', ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने विराट कोहली को दे डाली खुली चुनौती
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला एडीलेड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट ने कहा कि उनकी टीम के तेज गेंदबाज दूसरे वनडे में विराट कोहली की कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे। विराट कोहली पहले वनडे में खाता नहीं खोल सके थे। एडीलेड में कोहली से भारतीय फैंस को बड़ी पारी की उम्मीद हैं।
प्रेट्र, एडीलेड। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट का मानना है कि उनकी टीम के तेज गेंदबाज गुरुवार को दूसरे वनडे मैच में विराट कोहली की ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों के विरुद्ध हाल की कमजोरी का फायदा उठाना जारी रखेंगे।
पर्थ में सीरीज के पहले मैच में शून्य पर आउट हुए कोहली एडीलेड ओवल में वापसी करने के लिए बेताब होंगे, जो विदेशी सरजमीं पर उनका सबसे सफल मैदान हैं। इस मैदान पर उन्होंने पांच अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए हैं और सभी प्रारूपों में 65 की औसत से रन बनाए हैं।
विराट की कमी पता है
शॉर्ट ने कहा कि मैं तेज गेंदबाजों की बैठक में नहीं था लेकिन ऐसा लगता है कि वह (कोहली) हाल ही में इसी तरह आउट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाफ (जोश हेजलवुड) और स्टार्सी (मिचेल स्टार्क) जैसे कुछ खिलाड़ियों ने उनके विरुद्ध काफी गेंदबाजी की है और वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं।
शॉर्ट ने कहा कि पर्थ में उन्होंने परिस्थितियों को अपना काम करने दिया। विकेट पर थोड़ी स्विंग और थोड़ी सी उछाल थी इसलिए मुझे यकीन है कि वे फिर से ऐसा ही करेंगे। शॉर्ट ने कहा कि जब रोहित या (शुभमन) गिल उस दिन (पर्थ में) आउट हुए और फिर कोहली आए तो बस नारे लगे।
यह सीरीज महत्वपूर्ण
जब वह मैदान पर उतर रहे होते थे तो बल्लेबाज के रूप में मैदान से बाहर जाते समय आपको बहुत बुरा महसूस होता था। यह एक शानदार अनुभव है। शॉर्ट जैसे खिलाड़ियों के लिए दक्षिण अफ्रीका में होने वाले 2027 विश्व कप से पहले यह सीमित ओवरों की सीरीज काफी अहम है।
मोहाली में भारत के विरुद्ध पदार्पण करने के बाद से दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने चोटों और उतार-चढ़ाव भरी भूमिकाओं का सामना किया है। उन्होंने आठवें नंबर से शुरुआत करते हुए मौजूदा सीरीज में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की लेकिन अब भी फॉर्म की तलाश में हैं।
जल्द ही बनेंगे रन
शॉर्ट ने कहा कि यह निराशाजनक रहा है। मुझे अब भी लगता है कि मैं अच्छी तरह से मूव कर रहा हूं। मैं क्रीज पर अच्छा महसूस कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अभी रन नहीं बना पाया हूं लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही बनेंगे। लगातार क्रिकेट खेलने के लिहाज से यह एक निराशाजनक साल रहा है।
इस 29 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि वह अपने बल्लेबाजी क्रम को लेकर लचीले हैं। उन्होंने कहा कि अंतिम एकादश में जगह बनाना हमेशा मुश्किल होता है और मैं जो भी मौका मिले उसे स्वीकार करूंगा, चाहे वह पारी का आगाज होया तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी हो या कहीं और।
बस लचीला बने रहना और जहां भी आपको जगह मिले वहां बल्लेबाजी करने की कोशिश करना और उसे स्वीकार करने में सक्षम होना जरूरी है।
यह भी पढ़ें- IND vs AUS 2nd ODI Playing 11: जीत के लिए गंभीर-गिल की जोड़ी करेगी बड़ा बदलाव, इस खिलाड़ी का बाहर जाना तय!
यह भी पढ़ें- IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में दूसरा वनडे मैच, डेट- टाइम से लेकर लाइव स्ट्रीमिंग तक, सब डिटेल्स यहां पढ़िए
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।