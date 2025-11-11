Sanju Samson Net Worth: संजू सैमसन का आज जन्मदिन, भारतीय स्टार की नेटवर्थ से लेकर सैलरी तक सब कुछ यहां पढ़िए

Language
    Sanju Samson Birthday Today: भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन आज 30 साल के हो गए हैं। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्हें टीम में लगातार मौके नहीं मिले। वहीं, फिलहाल, संजू आईपीएल 2026 ट्रेडिंग में सीएसके द्वारा जडेजा के साथ स्वैप डील को लेकर चर्चा में बने हुए हैं।      

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sanju Samon Net Worth: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बैटर संजू सैमसन का आज जन्मदिन है। आज यानी 11 नवंबर को संजू 30 साल के हो गए हैं। उन्हें उनके जन्मदिन पर दुनियाभर से बधाइयां मिल रही हैं। संजू अपनी आक्रामक बैटिंग और शानदार विकेटकीपिंग के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, लेकिन संजू को जितना मौका मिलना चाहिए था, उतना उन्हें नहीं मिला, क्योंकि टीम में बाकी कई खिलाड़ी भी अपना दावा पेश करने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। 

    कई बार संजू को खुद को साबित करने का मौका मिला, लेकिन वह फेल हुए और इसके पीछे की वजह रही उनका टीम से अंदर-बाहर होते रहना। कभी ओपनिंग तो कभी नंबर-3 पर संजू को आजमाया जाता रहा और संजू ने भी ये कहा कि उन्हें खेल से प्यार है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बैटिंग पोजीशन बदल रही है या नहीं।

    मौजूदा समय में संजू आईपीएल 2026 को लेकर ट्रेडिंग के लिए चर्चा में बने हुए हैं। खबर है कि सीएसके की टीम जडेजा और संजू के बीच स्वैप डील करने पर विचार कर रही है। ऐसे में जानते हैं संजू सैमसन कुल कितनी नेटवर्थ के मालिक हैं?

    कितनी हैं Sanju Samson की नेटवर्थ?

    दरअसल, संजू सैमसन (Sanju Samson Net Worth 2025) की नेटवर्थ करीब 75-83 करोड़ रुपये के आस-पास है। उन्हें भारत के लिए इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए मैच फीस मिलती है। भारतीय टीम के साथ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत सालाना 1 करोड़ रुपये सैलरी मिलती हैं। संजू की कमाई का सबसे बड़ा जरिया आईपीएल है। साल 2012 में संजू ने केकेआर की तरफ से खेलते हुए आईपीएल करियर की शुरुआत की थी। 

    केकेआर ने संजू को सिर्फ 18 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन संजू ने केकेआर के लिए एक भी मैच नहीं खेला। अगले सीजन 2013 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 13 लाख रुपये में खरीदा। अगले ही साल संजू की सैलरी बढ़कर 5 करोड़ रुपये हो गई। 2021 तक अगले चार सीजन के सिए 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। 2022 में उन्हें 14करोड़ रुपये देकर राजस्थान ने रिटेन किया। वहीं, साल 2025 में भी उनकी सैलरी 18 करोड़ रुपये ही रही। 

    आलीशान घर में रहते हैं संजू

    30 साल के संजू (Sanju Samson News) ने कई अलग-अलग ब्रांडों के साथ साझेदारी की है, जैसे वॉकमेटसिंगल.आईडी, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफिशियल, यूनिमोनी इंडिया, सालपिडो, जिलेट समेत बाकी के साथ एंडोर्समेंट डील से भी वह मोटी कमाई करते हैं।

    संजू के पास केरल के अलावा बेंगलोर, मुंबई और हैदराबाद में भी संपत्तियां है, जिन्हें लगभग 4 करोड़ रुपये में खरीदा गया। संजू के पास भारत में एक आलीशान डिजानइर घर भी है, जहां वह अपने परिवार के साथ रहता है। संजू के केरल वाले बंगले की कीमत 6 करोड़ रुपये के आस-पास है।

