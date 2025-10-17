स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। पूर्व बल्‍लेबाजी कोच संजय बांगड़ ने 19 अक्‍टूबर को ऑस्‍ट्रेलिया के ख‍िलाफ होने वाले पहले वनडे के लिए भारत की अपनी पसंदीदा प्‍लेइंग 11 चुनी है। भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला जाएगा।

संजय बांगड़ ने एशिया कप में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कुलदीप यादव को प्‍लेइंग 11 से बाहर करके सभी को चौंका दिया है। नए कप्‍तान शुभमन गिल पहली बार वनडे सीरीज में कप्‍तानी करेंगे। अनुभवी रोहित शर्मा और विराट कोहली की उपस्थिति से टीम को मजबूती मिलेगी।

बांगड़ ने चुनी मजबूत टीम संजय बांगड़ ने कप्‍तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित शर्मा को ओपनिंग की जिम्‍मेदारी सौंपी। तीसरे नंबर के लिए विराट कोहली, चौथे पर उप-कप्‍तान श्रेयस अय्यर और केएल राहुल को पांचवें नंबर के लिए चुना। राहुल मैच में विकेटकीपर बल्‍लेबाज की जिम्‍मेदारी निभाएंगे।

बांगड़ ने स्पिन ऑलराउंडर्स के रूप में अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर पर भरोसा जताया। उन्‍होंने नीतिश कुमार रेड्डी को भी शामिल किया, जो तेज गेंदबाज ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे। फिर तेज गेंदबाजी आक्रमण के लिए मोहम्‍मद सिराज, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को चुना।