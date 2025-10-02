BAN W vs PAK W: पूर्व पाक कप्तान के 'आजाद कश्मीर' बयान पर मचा बवाल, अब ICC एक्शन लेने को तैयार?

Language
    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 11:16 PM (IST)

    बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुकाबले में कमेंट्री कर रही पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कश्मीर को लेकर विवादित बयानबाजी की। सना मीर के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ऐसे माना जा रहा है कि आईसीसी उन पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है।

    सना मीर ने आजाद कश्मीर का नाम लेकर दिया विवादित बयान।

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। एशिया कप 2025 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच काफी बवाल देखने को मिला। खिलाड़ियों के साथ-साथ क्रिकेट बोर्ड ने भी खूब ड्रामेबाजी की। बेइज्जती के बाद पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों की खिसियाहट कम होने की नाम नहीं ले रही है। इसके चलते महिला वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पूर्व कप्तान ने कॉमेंट्री के दौरान कश्मीर को लेकर विवादित बयान दे दिया।

    दरअसल, यह सब हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के दौरान। मुकाबले के दौरान कॉमेंट्री में पाकिस्तान महिला टीम की पूर्व कप्तान सना मीर ने कश्मीर को लेकर ऐसा विवादित बयान दिया कि अब उन पर आईसीसी का एक्शन लेना तय माना जा रहा है। साथ ही इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है।

    बांग्लादेश से हुआ सामना

    महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के तीसरे मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम का आमना-सामना हुआ। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। पाकिस्तान की पारी के दौरान कॉमेंट्री कर रहीं सना मीर ने उस समय बल्लेबाजी कर रहीं खिलाड़ी नतालिया परवेज का जिक्र किया।

    'आजाद कश्मीर' का नाम लेने पर छिड़ा विवाद

    सना मीर ने कहा कि नतालिया 'आजाद कश्मीर' से आती हैं और उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आना पड़ता है। कमेंट्री का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। अब उनके इस बयान को लेकर आईसीसी उन्हें कमेंट्री की जिम्मेदारी से मुक्त कर सकता है।

    आईसीसी के नियमों का किया उल्लंघन

    गौरतलब हो कि आईसीसी के नियमानुसार ये साफ है कि कोई भी खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ से जुड़े सदस्य और मुकाबले के दौरान उससे जुड़ा कोई भी अधिकारी राजनीतिक बयानबाजी नहीं कर सकता है। अब इस नियम के अनुसार, सना मीर पर कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।

