BAN W vs PAK W: बांग्लादेश के सामने ढह गई पाकिस्तानी बल्लेबाजी, शोर्ना अख्तर ने 5 देकर झटके 3 विकेट

बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए महिला वनडे विश्व कप के अपने पहले मैच में गुरुवार को पाकिस्तान को 38.3 ओवर में 129 रन पर समेट दिया। बांग्लादेश की तरफ से शोर्ना अख्तर ने 3.3 ओवर में 5 रन देकर तीन विकेट चटकाए। पाकिस्तान की तरफ से रमीन शमीम ने सर्वाधिक 23 रन बनाए।

कोलंबो, प्रेट्र। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए महिला वनडे विश्व कप के अपने पहले मैच में गुरुवार को पाकिस्तान को 38.3 ओवर में 129 रन पर समेट दिया। बांग्लादेश के लिए 20 साल की तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमाइमा सोहेल और दिग्गज बल्लेबाज सिदरा अमीन को खाता खोले बिना ही आउट करके पाकिस्तान को करारे झटके दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकिस्तान का स्कोर पहले ओवर के बाद दो रन पर दो विकेट था। बाएं हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर ने 19 रन देकर दो विकेट चटकाए। उन्होंने प्रारंभक बल्लेबाज मुनीबा अली (17) और रमीन शमीम (23) को पावरप्ले के ओवरों के ठीक बाद पवेलियन भेजा। पाकिस्तान का स्कोर पावरप्ले के ओवरों के बाद दो विकेट पर 41 रन था। अपने कैरियर का 27वां वनडे खेल रही मारूफा ने नई गेंद से कमाल की गेंदबाजी की।

लड़खड़ाई पाकिस्तान की पारी उन्होंने पहले भीतर की ओर आती फुललेंथ गेंद पर ओमाइमा का लेग स्टम्प उखाड़ दिया और अगली गेंद पर सिदरा का कीमती विकेट लिए। फॉर्म में चल रही सिदरा शॉट लगाने की कोशिश में चूकी और गेंद उनके लेग स्टम्प पर जा लगी। पाकिस्तान की दूसरी प्रारंभिक बल्लेबाज मुनीबा ने चौथे ओवर में स्पिनर निशिता अख्तर निशि को दो चौके लगाये लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सकी।

30वें ओवर में पूरे किए 100 रन पाकिस्तान का स्कोर तीन विकेट पर 44 रन हो गया। रमीन शमीम भी दो ओवर बाद आउट हो गई। पाकिस्तान का स्कोर 14वें ओवर के बाद चार विकेट पर 47 रन था। पाकिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और बांग्लादेश के गेंदबाजों को कोई डटकर नहीं खेल सका। पाकिस्तान ने 100 रन 30वें ओवर में पूरे किए। पाकिस्तान की पूरी पारी में 14 चौके लग सके जिनमें से चार पावरप्ले में लगे।