    Women World Cup: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया, गेंदबाजों के कमाल के बाद रुबया ने जड़ा अर्धशतक

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:16 PM (IST)

    महिला वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने जीत के साथ आगाज किया। अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 38.3 ओवर में 129 रन बनाकर सिमट गई थी। इसके जवाब में बांग्लादेश ने 31.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच जीत लिया।

    बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। फोटो- ICC

     स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने गुरुवार को महिला वनडे वर्ल्ड कप में कमाल की गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को 38.3 ओवर में 129 रन पर समेट दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने 31.1 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर मैच जीत लिया।

    बांग्लादेश के लिए 20 साल की तेज गेंदबाज मारूफा अख्तर ने 31 रन देकर दो विकेट लिए। इसके बाद रुबया हैदर की 77 रन की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और बांग्लादेश ने पहले मैच में पाकिस्तान को सात विकेट से पटखनी दे दी।

    सुल्ताना की उम्दा पारी

    हैदर ने कप्तान निगार सुल्ताना (23) ने तीसरे विकेट के लिए 62 रन की मैच जिताऊ साझेदारी की। आसान से लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। उसने सात रन पर ही फरगाना हक का विकेट गंवा दिया था। 35 रन पर बांग्लादेश का दूसरा विकेट गिरा।

    हालांकि, तब तक पाकिस्तान के लिए बहुत देर हो गई थी। इसके बाद हैदर और सुल्ताना ने टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। सोभना मोस्टारी ने नाबाद 24 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से तीन गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला।

    ढह गई पाकिस्तानी बल्लेबाजी

    मारूफा ने पहले ही ओवर में सलामी बल्लेबाज ओमाइमा सोहेल और सिदरा अमीन को खाता खोले बिना ही आउट करके पाकिस्तान को करारे झटके दिए। पाकिस्तान का स्कोर पहले ओवर के बाद दो रन पर दो विकेट था।

    बाएं हाथ की स्पिनर नाहिदा अख्तर ने प्रारंभिक बल्लेबाज मुनीबा अली (17) और रमीन शमीम (23) को पावरप्ले के ओवरों के ठीक बाद पवेलियन भेजा। पाकिस्तान का स्कोर 14वें ओवर के बाद चार विकेट पर 47 रन था। पाकिस्तान के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे और बांग्लादेश के गेंदबाजों को कोई डटकर नहीं खेल सका।

    पाकिस्तान ने 100 रन 30वें ओवर में पूरे किए। पाकिस्तान की पूरी पारी में 14 चौके लग सके जिनमे से चार पावरप्ले में लगे। पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बल्लेबाजी इतनी लचर थी कि शोरना अख्तर की गेंद पर नशारा संधू हिटविकेट आउट हुईं। वह महिला क्रिकेट में इस तरह आउट होने वाली दूसरी बल्लेबाज हैं।

