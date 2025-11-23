Sam Curran Engagement: कौन हैं इसाबेल साइमंड्स? जिसके प्यार में सैम करन हुए क्लीन बोल्ड; घुटने के बल बैठकर पहनाई RING
Sam Curran Engagement: इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इसाबेल साइमंड्स विलमॉट से सगाई कर ली है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर इसकी घोषणा की, जिसके बाद फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं। इसाबेल लंदन की रहने वाली एक लेखिका और अभिनेत्री हैं, जिनका भारत से भी पुराना जुड़ाव है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sam Curran Engaged to Isabella Grace Symonds: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर सैम करन अपने जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे उन्होंने खुद शेयर किया है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इसाबेल साइमंड्स विलमॉट से सगाई का एलान किया है। उनकी सगाई की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई है और फैंस उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं। हाल ही में आईपीएल ट्रेड के तहत सैम करन राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़े हैं और अब वह अपनी नई पारी मैदान के बाहर शुरू कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कौन हैं सैम करन की होने वाली दुल्हनिया इसाबेल साइमंड्स।
Sam Curran Engagement: कौन हैं सैम करन की होने वाली दुल्हनिया?
दरअसल, सैम करन ने अपनी गर्लफ्रेंड इसाबेल के साथ सगाई की तस्वीर को शेयर किया है। 20 नवंबर 2025 को सैम करन ने इसाबेल को घुटने के बल बैठकर प्रपोज किया और उसकी तस्वीरें उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की। उनकी ये तस्वीर देखकर फैंस और साथी खिलाड़ी काफी खुश हो गए और उन्हें शुभकामनाओं की बौछार कर दी। बता दें कि सैम करन की होने वाली दुल्हनिया इसाबेल साइमंड्स विलमॉट लंदन की रहने वाली हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव भी पुराना है। 2019 में वह पहली बार आईपीएल मैच देखने के लिए भारत आई थी। उस दौरान सैम करन पंजाब किंग्स का हिस्सा थे। इसाबेल लेखक और एक्ट्रेस हैं। उन्हें घूमने का काफी शौक है।
सैम करन का ऐसा रहा क्रिकेट करियर
सैम करन के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने इंग्लैंड के लिए 24 टेस्ट, 38 वनडे और 64 टी20 मैच खेले हैं। टेस्ट में उन्होंने 815 रन और 45 विकेट हासिल किए, जबकि वनडे में 637 रन और 35 विकेट चटकाए हैं। टी20 में उनके नाम 450 रन और 57 विकेट हैं।
