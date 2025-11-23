Sam Curran Engagement: कौन हैं इसाबेल साइमंड्स? जिसके प्यार में सैम करन हुए क्लीन बोल्ड; घुटने के बल बैठकर पहनाई RING

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sam Curran Engaged to Isabella Grace Symonds: इंग्लैंड क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर सैम करन अपने जिंदगी की नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसे उन्होंने खुद शेयर किया है। उन्होंने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड इसाबेल साइमंड्स विलमॉट से सगाई का एलान किया है। उनकी सगाई की तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई है और फैंस उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं। हाल ही में आईपीएल ट्रेड के तहत सैम करन राजस्थान रॉयल्स की टीम से जुड़े हैं और अब वह अपनी नई पारी मैदान के बाहर शुरू कर रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कौन हैं सैम करन की होने वाली दुल्हनिया इसाबेल साइमंड्स।