'अपने करियर के आखिरी मोड़ पर', CSK ने जडेजा को बाहर करने की बताई असली वजह, ऑलराउंडर को हुआ 4 करोड़ का नुकसान
रवींद्र जडेजा के ट्रेड की घोषणा के तुरंत बाद सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने जडेजा को टीम से बाहर करने के पीछे फ्रेंचाइजी की सोच पर चुप्पी तोड़ी। विश्वनाथन ने कहा कि यह फैसला कठिन था, लेकिन टीम की संरचना को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार में जडेजा से लंबी बात चीत हुई है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से जो बात चल रही थी आखिरकार शनिवार सुबह उसकी पुष्टि हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल ने एक मीडिया विज्ञप्ति जारी कर रवींद्र जडेजा के भविष्य की पुष्टि की। सीनियर ऑलराउंडर को पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से 14 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया गया है। आईपीएल 2025 सीजन से पहले सीएसके ने जडेजा को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।
जडेजा के अलावा सैम करन भी रॉयल्स में शामिल हो गए। वहीं, सीएसके ने संजू सैमसन को टीम में शामिल किया। ट्रेड की घोषणा के तुरंत बाद सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने जडेजा को टीम से बाहर करने के पीछे फ्रेंचाइजी की सोच पर चुप्पी तोड़ी। विश्वनाथन ने कहा कि यह फैसला कठिन था, लेकिन टीम की संरचना को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार में जडेजा से लंबी बात चीत हुई है।
एक कठिन फैसला
विश्वनाथ ने बताया, यह फैसला टीम प्रबंधन ने लिया है और जड्डू को टीम से बाहर रखना एक बहुत ही कठिन फैसला है, जो सालों से सीएसके की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देते आ रहे हैं। यह शायद सीएसके द्वारा लिए गए सबसे कठिन फैसलों में से एक था। इस समय सीएसके के बदलाव को देखते हुए टीम प्रबंधन ने सबसे कठिन फैसला लिया।
करियर आखिरी पड़ाव पर
उन्होंने आगे कहा, जब मैंने जडेजा से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि अगर उनके लिए कोई मौका है तो जरूर करें। उन्हें भी लगता है कि वह सफेद गेंद से अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं। इसलिए उन्हें भी लगा कि उन्हें ब्रेक मिल सकता है। भावनात्मक रूप से प्रशंसक बहुत ज्यादा परेशान होंगे क्योंकि उन्हें पहले ही फैंस से ढेर सारे संदेश मिल चुके हैं।
“Decision taken on mutual agreement with Jadeja and Curran.” - CSK MD Kasi Viswanathan speaks on the trade. #WhistlePodu #Yellove 🦁💛 pic.twitter.com/8HAZrdIBJP— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 15, 2025
12 साल तक रहे साथ
बता दें कि रवींद्र जडेजा ने सीएसके लिए 12 साल तक आईपीएल खेला। साल 2023 में जब सीएसके ने खिताब जीता था तो जडेजा ने इस विजयी गथा में अहम भूमिका निभाई थी। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आखिरी दो गेंदों पर 10 रन बनाकर टीम को 2023 के संस्करण में टूर्नामेंट जीतने में मदद की थी।
