'अपने करियर के आखिरी मोड़ पर', CSK ने जडेजा को बाहर करने की बताई असली वजह, ऑलराउंडर को हुआ 4 करोड़ का नुकसान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से जो बात चल रही थी आखिरकार शनिवार सुबह उसकी पुष्टि हो गई। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) गवर्निंग काउंसिल ने एक मीडिया विज्ञप्ति जारी कर रवींद्र जडेजा के भविष्य की पुष्टि की। सीनियर ऑलराउंडर को पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) से 14 करोड़ रुपये में राजस्थान रॉयल्स में ट्रेड कर दिया गया है। आईपीएल 2025 सीजन से पहले सीएसके ने जडेजा को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया था।

जडेजा के अलावा सैम करन भी रॉयल्स में शामिल हो गए। वहीं, सीएसके ने संजू सैमसन को टीम में शामिल किया। ट्रेड की घोषणा के तुरंत बाद सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथन ने जडेजा को टीम से बाहर करने के पीछे फ्रेंचाइजी की सोच पर चुप्पी तोड़ी। विश्वनाथन ने कहा कि यह फैसला कठिन था, लेकिन टीम की संरचना को देखते हुए यह फैसला लेना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार में जडेजा से लंबी बात चीत हुई है।