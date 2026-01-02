Language
    साई सुदर्शन गंभीर रूप से हुए चोटिल, महीनों तक हो सकते हैं मैदान से बाहर; क्‍या IPL खेल पाएंगे?

    By Rajat Gupta Edited By: Rajat Gupta
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 11:22 PM (IST)

    अहमदाबाद में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बीच खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी मैच में डाइव लगाकर रन पूरा करते समय उनकी दाईं ओर की सातवीं पसली (एंटीरियर कार्टे ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पसली में फ्रैक्चर हुआ।

    नई दिल्ली, पीटीआई: युवा भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन हाल में मध्य प्रदेश के विरुद्ध विजय हजारे ट्रॉफी मुकाबले के दौरान पसली में फ्रैक्चर होने के कारण एक महीने से अधिक समय तक मैदान से बाहर हो सकते हैं। बीसीसीआई के एक सूत्र ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। सुदर्शन भारत की सफेद गेंद की टीम का हिस्सा नहीं हैं।

    अहमदाबाद में तमिलनाडु और मध्य प्रदेश के बीच खेले गए विजय हजारे ट्रॉफी मैच में डाइव लगाकर रन पूरा करते समय उनकी दाईं ओर की सातवीं पसली (एंटीरियर कार्टेक्स) में फ्रैक्चर हो गया था। सुदर्शन का तमिलनाडु के लिए बचे हुए मुकाबलों में खेल पाना मुश्किल है। हालांकि, उनके आईपीएल में गुजरात टाइटंस के लिए उपलब्ध रहने की संभावना है।

    सूत्रों के अनुसार सुदर्शन ने 29 दिसंबर को बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट किया था और वहां कराए गए स्कैन की रिपोर्ट में दाईं ओर की सातवीं पसली के एंटीरियर कार्टेक्स में हल्का फ्रैक्चर आया है। जिस स्थान पर उन्हें फ्रैक्चर हुआ, उसी जगह उन्हें टूर्नामेंट के शुरुआती दौर में नेट सत्र के दौरान चोट लगी थी।

    स्कैन की रिपोर्ट के मुताबिक, सुदर्शन फिलहाल निचले शरीर की ताकत और अनुकूलन पर काम कर रहे हैं और चोटिल पसली की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यह उनके लिए अच्छा काम कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि शरीर के ऊपरी हिस्से की ट्रेनिंग अगले सात से 10 दिनों में शुरू की जाएगी। समझा जाता है कि इस तरह की चोट को ठीक होने में आमतौर पर छह से आठ सप्ताह का समय लगता है। सुदर्शन का टेस्ट क्रिकेट में हालिया प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जहां वह 11 पारियों में से नौ में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं।

