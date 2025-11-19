Language
    IND vs SA: साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल ने गुवाहाटी टेस्‍ट से पहले एक पैड पहनकर क्‍यों की बल्‍लेबाजी? बड़ी वजह सामने आई

    By Abhishek Nigam Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 09:48 AM (IST)

    IND vs SA: टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच शनिवार से गुवाहाटी में दूसरा व अंतिम टेस्‍ट खेला जाएगा। टीम इंडिया हर हाल में यह टेस्‍ट जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर करने की कोशिश करेगी। भारतीय टीम ने मंगलवार को अभ्‍यास किया, जहां साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल को एक पैड पहनकर बल्‍लेबाजी करते हुए देखा गया। दोनों बल्‍लेबाजों के इस खास तरह से अभ्‍यास करने की असली वजह जानने को मिली।

    Hero Image

    ध्रुव जुरैल

    स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में शनिवार से दूसरा व अंतिम टेस्‍ट शुरू होगा। भारतीय टीम मौजूदा सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है और उसकी कोशिश गुवाहाटी में जीतकर सीरीज बराबर करने की होगी।

    टीम इंडिया ने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्‍यास सत्र किया, जहां साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल को एक पैड के साथ बल्‍लेबाजी का अभ्‍यास करते हुए देखा गया। दोनों बल्‍लेबाजों ने स्पिन के खिलाफ अपना फुटवर्क सुधारने की पुरानी तकनीक का उपयोग किया। दोनों बल्‍लेबाजों ने करीब तीन घंटे स्पिनर्स का सामना किया।

    सुदर्शन और जुरैल ने एक पैड पहनकर स्पिन के खिलाफ बल्‍लेबाजी की, जिसमें कुछ जोखिम जरूर रहता है, लेकिन बल्‍लेबाजों को पैड से डिफेंस करने के बजाय बल्‍ले पर ज्‍यादा निर्भर होना पड़ता है।

    चोट से नहीं घबराए सुदर्शन-जुरैल

    बता दें कि बाएं हाथ के बल्‍लेबाज साई सुदर्शन ने दाएं पैर का पैड पहने बिना लंबे फ्रंट फुट डिफेंस का अभ्‍यास किया। ईडन गार्डन्‍स पर सुदर्शन को खेलने का मौका नहीं मिला था और गुवाहाटी में भी उनकी जगह निश्चित नहीं है। बाएं हाथ के स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स का सामना सामने वाला पैड पहनकर नहीं करने का मतलब है कि पैर या किसी हिस्‍से में चोट लग सकती है।

    कोच फ्रंट पैड रिफ्लेक्‍स पर गिरने के कारण लंबे समय पहले यह ड्रिल बंद कर चुके हैं। पैड के बिना बल्‍लेबाज के लिए पहला विकल्‍प होता है कि बल्‍ले से गेंद को खेले। इस पद्यति का मतलब है कि बल्‍लेबाज बाहर निकले और स्पिन को आसान बनाए।

    रिवर्स स्‍वीप का अभ्‍यास

    इस बीच ध्रुव जुरैल ने दाएं पैड पहने बिना अभ्‍यास किया और सेंटर विकेट पर रिवर्स स्‍वीप लगाए। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज के लिए शॉट को खेलने के लिए दाएं पैर को बाहर निकालना जरूरी है और पैड हटा लेने से सही मूवमेंट करने में मदद मिलती है। इससे चोट का खतरा भी सीमित हो जाता है।

    छह खिलाड़‍ियों ने लिया हिस्‍सा

    बता दें कि हेड कोच गौतम गंभीर ने अभ्‍यास सत्र के दौरान साई सुदर्शन पर पैनी नजर रखी। शुभमन गिल अगर गर्दन में जकड़न के कारण दूसरे टेस्‍ट में नहीं खेलते हैं तो फिर सुदर्शन को प्‍लेइंग 11 में मौका मिल सकता है। वैसे, वैकल्पिक नेट सेशन में केवल छह खिलाड़‍ियों ने हिस्‍सा लिया। रवींद्र जडेजा हिस्‍सा लेने वाले सबसे सीनियर सदस्‍य थे।

