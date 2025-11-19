स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में शनिवार से दूसरा व अंतिम टेस्‍ट शुरू होगा। भारतीय टीम मौजूदा सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है और उसकी कोशिश गुवाहाटी में जीतकर सीरीज बराबर करने की होगी।

टीम इंडिया ने मंगलवार को वैकल्पिक अभ्‍यास सत्र किया, जहां साई सुदर्शन और ध्रुव जुरैल को एक पैड के साथ बल्‍लेबाजी का अभ्‍यास करते हुए देखा गया। दोनों बल्‍लेबाजों ने स्पिन के खिलाफ अपना फुटवर्क सुधारने की पुरानी तकनीक का उपयोग किया। दोनों बल्‍लेबाजों ने करीब तीन घंटे स्पिनर्स का सामना किया।

सुदर्शन और जुरैल ने एक पैड पहनकर स्पिन के खिलाफ बल्‍लेबाजी की, जिसमें कुछ जोखिम जरूर रहता है, लेकिन बल्‍लेबाजों को पैड से डिफेंस करने के बजाय बल्‍ले पर ज्‍यादा निर्भर होना पड़ता है। चोट से नहीं घबराए सुदर्शन-जुरैल बता दें कि बाएं हाथ के बल्‍लेबाज साई सुदर्शन ने दाएं पैर का पैड पहने बिना लंबे फ्रंट फुट डिफेंस का अभ्‍यास किया। ईडन गार्डन्‍स पर सुदर्शन को खेलने का मौका नहीं मिला था और गुवाहाटी में भी उनकी जगह निश्चित नहीं है। बाएं हाथ के स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स का सामना सामने वाला पैड पहनकर नहीं करने का मतलब है कि पैर या किसी हिस्‍से में चोट लग सकती है।

कोच फ्रंट पैड रिफ्लेक्‍स पर गिरने के कारण लंबे समय पहले यह ड्रिल बंद कर चुके हैं। पैड के बिना बल्‍लेबाज के लिए पहला विकल्‍प होता है कि बल्‍ले से गेंद को खेले। इस पद्यति का मतलब है कि बल्‍लेबाज बाहर निकले और स्पिन को आसान बनाए।

रिवर्स स्‍वीप का अभ्‍यास इस बीच ध्रुव जुरैल ने दाएं पैड पहने बिना अभ्‍यास किया और सेंटर विकेट पर रिवर्स स्‍वीप लगाए। दाएं हाथ के बल्‍लेबाज के लिए शॉट को खेलने के लिए दाएं पैर को बाहर निकालना जरूरी है और पैड हटा लेने से सही मूवमेंट करने में मदद मिलती है। इससे चोट का खतरा भी सीमित हो जाता है।