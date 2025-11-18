IND vs SA: टीम इंडिया के नेट सेशन में दिखा 'अजूबा', गौतम गंभीर ने ये किसे बुला लिया?

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय बल्लेबाजों की स्पिन तैयारी के बीच मंगलवार को दोनों हाथों से गेंदबाजी करने वाले बंगाल के स्पिनर कौशिक मैती भारतीय टीम के नेट्स में पहुंचे। 26 वर्षीय मैती ने एक ही सत्र में दो स्पिनरों की भूमिका निभाई। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए ऑफ ब्रेक और दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए लेफ्ट आर्म स्पिन।

मैती बंगाल के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल चुके हैं और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के ट्रायल में भी हिस्सा ले चुके हैं। मैती ने बताया, मैंने साई सुदर्शन, वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा और देवदत्त पडिक्कल को ऑफ स्पिन डाली। ध्रुव जुरैल को मैंने लेफ्ट आर्म स्पिन कराई। किसी ने मुझे विशेष निर्देश नहीं दिए, मैंने अपने नैचुरल वैरिएशन पर भरोसा किया। जडेजा ने उनसे एक खास सलाह भी साझा की।

मिलेगी मदद किसी भी युवा स्पिनर के लिए आईपीएल अनुबंध हासिल करना काफी अहम होता है। मैती भी इस बात को जानते हैं कि उन्हें अनपी टी20 स्किल्स पर काम करना है और उसमें सुधार करना है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को जो सत्र उन्हें मिला उससे उन्हें मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "जड्डू भाई को गेंदबाजी करना मेरे लिए सपने के सच होने जैसा है। उन्होंने मुझे कुछ सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि अपनी लेंथ 4-5 मीटर से बढ़ाकर 6-7 मीटर पर रखो और गेंद तेज फेंको ताकि बल्लेबाजों को प्रतिक्रिया का कम समय मिले।