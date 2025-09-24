Sachin Tendulkar हुए इमोशनल, बेटे Arjun Tendulkar को जिस तरह से बर्थडे विश किया वो हो गया VIRAL
महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का आज जन्मदिन हैं। सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Sachin Tendulkar wishes Arjun Tendulkar: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने बेटे अर्जुन तेंदुलकर के लिए 26वें जन्मदिन पर दिल छू लेने वाला मैसेज लिखा है। सचिन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर अपनी खुशी और गर्व जताया है। सचिन का ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है।
Sachin Tendulkar ने Arjun Tendulkar को बर्थडे विश किया
दरअसल, महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar wishes Son Arjun Tendulkar Birthday) ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा,
"हम लकी हैं कि तुम हमारे बेटे हो। तुम्हें एक अच्छे इंसान के रूप में बढ़ते देखना हमारे लिए खुशी की बात है। हमें तुम पर गर्व है। हैप्पी बर्थडे अर्जुन!! भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे।"
बता दें कि अर्जुन (Arjun Tendulkar) की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए खास ये बर्थडे स्पेशल है। हाल ही में उन्होंने सानिया चंडोक, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट रवि घई की पोती हैं, उनसे सगाई की है। वहीं, क्रिकेट मैदान पर भी अर्जुन ने शानदार वापसी की है। बेंगलुरु में हुए के थिम्मप्पैया मेमोरियल टूर्नामेंट में अर्जुन ने राहुल द्रविड़ के बेटे समित द्रविड़ को आउट कर हाल ही में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। उन्होंने 17 ओवर में 50 रन देकर 3 विकेट लिए।
अर्जुन फिलहाल गोवा की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। हालांकि करियर की शुरुआत उन्होंने मुंबई से की थी। उन्होंने 2023 में मुंबई इंडियंस की तरफ से अपना आईपीएल डेब्यू किया। अर्जुन के फर्स्ट क्लास करियर में अभी तक 17 मैचों में 37 विकेट और 400 से ज्यादा रन हैं। साथ ही उनके नाम एक शतक और पांच विकेट का कारनामा भी दर्ज है।
