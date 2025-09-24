Arjun Tendulkar Birthday: अर्जुन अपने पिता सचिन के नक्शेकदम पर चले, करियर हो या हमसफर हर कदम पर की हूबहू कॉपी

Arjun Tendulkar Birthday महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर 26 साल के हो गए हैं। सचिन तेंदुलकर ने भी बेटे अर्जुन तेंदुलकर को जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर अपने पिता सचिन तेंदुलकर के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। ऐसे में जानते हैं उनके जन्मदिन पर उनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Arjun Tendulkar Birthday: 24 सितंबर 1999 को जन्मे अर्जुन तेंदुलकर, महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं, लेकिन अर्जुन सिर्फ अपने पिता की पहचान तक सीमित नहीं हैं। वो खुद की एक पहचान बनाने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज उनके बर्थडे पर आपको बताते हैं कुछ ऐसी बातें जिससे ये लगेगा कि वह अपने पिता सचिन के नक्शेकदम पर चल रहे हैं। फिर चाहे बात करियर की हो या फिर हमसफर चुनने की हो।

Arjun Tendulkar Birthday: 26 साल के हुए अर्जुन भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar Arjun Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी पिता के रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उनकी सानिया चंडोक से सगाई की, जिससे सोशल मीडिया पर उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं और लोगों को सचिन-अंजली की लव स्टोरी की याद दिला दी।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अर्जुन ने 13 अगस्त 2025 को सानिया चंडोक से सगाई की। सानिया मुंबई के एक प्रतिष्ठित बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखती हैं। वह रवि घई की पोती हैं, जो InterContinental होटल और Brooklyn Creamery जैसे बड़े ब्रांड्स के मालिक हैं।

बता दें कि अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar Birthday) का जन्म 24 सितंबर 1999 को हुआ था और वह इस समय 26 साल के हैं। वहीं सानिया का जन्म 23 जून 1998 को हुआ था। यानी वह अर्जुन से एक साल बड़ी हैं। यह बात लोगों को सचिन और अंजली की जोड़ी की याद दिला रही है। वहीं, सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजली भी उनसे 5 साल बड़ी हैं।