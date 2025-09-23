Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: अर्जुन की गेंद का मुकाबला समित के बल्ले से हुआ, तेंदुलकर या द्रविड़ में से कौन जीता?
Arjun Tendulkar vs Samit Dravid कर्नाटक के आलूर में के. थिम्मप्पैया मेमोरियल टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट के दो महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और समित द्रविड़ के बेटे जब मैदान पर आमने-सामने हुए तो एक रोमांचक क्रिकेट मैच देखने को मिला। अर्जुन तेंदुलकर ने मैच में समित द्रविड़ को अपना शिकार बनाया।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Arjun Tendulkar vs Samit Dravid: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि भावना है। यही वजह है कि जब महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के बेटे मैदान पर आमने-सामने आए तो यह मुकाबला बेहद ही खास बन गया।
कर्नाटक के आलूर में खेले जा रहे के. थिम्मप्पैया मेमोरियल टूर्नामेंट में अर्जुन तेंदुलकर की गेंद और समित द्रविड़ का बल्ला टकराया।
Arjun Tendulkar ने Samit Dravid का किया शिकार
दरअसल, इस मैच (K.Thimmapaiah Trophy) का सबसे बड़ा पल तब आया जब अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar vs Samit Dravid) ने समित द्रविड़ का विकेट लिया। समित ने धैर्य के साथ खेलना शुरू किया और 26 गेंदों पर 9 रन बनाए, जिनमें दो शानदार चौके भी शामिल रहे।
लेकिन ज्यादा देर तक वह टिक नहीं पाए और अर्जुन की गेंद पर कशाब बाकले ने उनका कैच पकड़कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इस मैच की चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि ये दो महान दिग्गजों के बेटे का मैच रहा, जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट के स्टार होते हुए नजर आएंगे।
Rahul Dravid’s son Samit Dravid was dismissed by Sachin Tendulkar’s son Arjun Tendulkar, today, in the K.Thimmapaiah Trophy conducted by the KSCA. pic.twitter.com/66XYApit2M— Ramachandra.M| ರಾಮಚಂದ್ರ.ಎಮ್ (@nanuramu) September 22, 2025
वहीं, दोनों (Arjun Tendulkar vs Samit Dravid news) ही युवा खिलाड़ियों की उम्र और अनुभव की बात करें तो दोनों में जमीन-आसान का फर्क है। जहां अर्जुन तेंदुलकर 25 साल के हो चुके हैं तो समित द्रविड़ अभी 19 साल के ही है। लेफ्ट ऑर्म फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर अर्जुल ने अपने करियर में काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं, वहीं समित के करियर की अभी शुरुआत है।
वहीं, इस टूर्नामेंट में करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे दिग्गज भी इसमें खेल रहे हैं। यही मैच खिलाड़ियों को आगामी रणजी ट्रॉफी 2025-26 के लिए तैयार करते हैं।
अर्जुन तेंदुलकर, जो मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल में भी खेल चुके हैं। इस टूर्नामेंट में वह गोवा की टीम के लिए खेल रहे हैं और अपने अनुभव को और निखार रहे हैं। वहीं समित द्रविड़ भले ही जल्दी आउट हो गए हों, लेकिन उनका शॉट सिलेक्शन देखकर ये लगता है कि उनमें लंबी पारी खेलने की क्षमता है।
अगर बात करें मैच की तो कर्नाटक ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 8 विकेट पर 245 रन बनाए। कृतिक कृष्षा 89 रन बनाकर नाबाद रहे। लोचन गौड़ा ने 88 रन बनाए। फैजान खान ने 29 और राजवीर वाधवा ने 14 रन बनाए। समित द्रविड़ 9, माधव बजाज 4 और करुण 3 रन बनाकर आउट हुए।
गोवा ने पहली पारी में 338 रन बनाए। ललित यादव 113 रन बनाकर नाबाद रहे। अभिनव तेजराणा ने 88 रन बनाए। अर्जुन ने 9 रन बनाए।
यह भी पढ़ें- Arjun Tendulkar ने पहली गेंद पर चटकाया विकेट, 7 महीने बाद क्रिकेट में लौटकर किया धाकड़ ऑलराउंड प्रदर्शन - Video
यह भी पढ़ें- Arjun-Saaniya: सगाई के बाद साथ दिखे अर्जुन और सानिया, सचिन तेंदुलकर ने शेयर की तस्वीर
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।