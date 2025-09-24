Arjun Tendulkar Net Worth: करोड़ों में सैलरी, आलीशान बंगला... सचिन के लाडले बेटे की नेटवर्थ उड़ा देगी होश!

Happy Birthday Arjun Tendulkar क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है और वह 26 साल के हो गए हैं। अर्जुन तेंदुलकर की नेटवर्थ लगभग 21-22 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है। मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले उन्हें खरीदा था। वहीं गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट भी खेलते हैं और यहां से भी मोटी कमाई करते हैं।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Arjun Tendulkar Birthday: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर का आज जन्मदिन है। अर्जुन आज यानी 24 सितंबर को 26 साल के हो गए हैं। बता दें कि पिता सचिन की तरह अर्जुन भी एक क्रिकेटर हैं। वह गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जबकि आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा हैं। हालांकि, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक डेब्यू नहीं किया है। आज उनके बर्थडे के मौके पर आपको बताते हैं अर्जुन तेंदुलकर की नेटवर्थ (Arjun Tendulkar Net Worth) के बारे में।

Arjun Tendulkar Estimated Net Worth अर्जुन तेंदुलकर की नेटवर्थ (Arjun Tendulkar Net Worth in Rupees) की बात करें तो वह करीब 21-22 करोड़ रुपये है। उनकी कमाई का जरिया आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट है। मुंबई इंडियंस ने उन्हें साल 2021 में उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपये में खरीदा था और 2022 में 30 लाख रुपये में उन्हें रिटेन किया गया था।पिछले पांच सालों में अर्जुन ने आईपीएल से करीब 1.4 करोड़ रुपये की कमाई कर ली हैं।

वहीं, अर्जुन (Arjun Tendulkar Birthday) घरेलू क्रिकेटर में गोवा टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां वह रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली टी20 टूर्नामेंट में खेलते हैं, जिससे वह सालाना 10 लाख रुपये की कमाई करते हैं। ये उनकी सालाना इनकम का 25 प्रतिशत हिस्सा है। बाकी 75-80 प्रतिशत कमाई वह आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट से करते हैं।

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर अर्जुन ने अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कुल 17 मैच खेलते हुए 37 विकेट चटकाए है। लिस्ट-ए में उन्होंने 18 मैच में 25 विकेट अपने नाम किए हैं। आईपीएल में उन्होंने सीजन 2023 में कुल 4 मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने तीन विकेट अपने नाम किए थे। वहीं, साल 2024 आईपीएएल सीजन में उन्हें एक मैच खेलने का मौका मिला था।

आलीशान घर में रहते हैं अर्जुन अर्जुन तेंदुलकर (Arjun Tendulkar House) अपने परिवार के साथ मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित 19-A Perry Cross Road बंगले में रहते हैं। ये घर 6000 sq ft का है, जिसे सचिन ने 2007 में 39 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनकी इस प्रोपर्टी की कीमत अब करीब 100 करोड़ रुपये हो गई है। इस घर में कई मंजिलें, दो बेसमेंट, एक टैरेस, एक खूबसूरत लैंडस्केप गार्डन, एक आधुनिक लिविंग रूम और एक भव्य डाइनिंग एरिया शामिल हैं।

Arjun Tendulkar की मंगेतर का नाम क्या? बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर का नाम सानिया चंडोक (Arjun Tendulkar Finance Saaniya Chandok) हैं, जो मुंबई में अपना बिजनेस चलाती हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉर्मिक्स से उन्होंने 2020 में बिजनेस मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की थी। साल 2022 में उन्होंने मुंबई में अपना पेट स्पा सैलून मिस्टर पॉज खोला था। यहां पालतू जानवरों की स्किनकेयर और ग्रूमिंग की जाती है।

गाड़ियों के शौकीन हैं अर्जुन अर्जुन तेंदुलकर को कारों का शौक हैं। उनके और पिता सचिन तेंदुलकर (SachinTendulkar son Arjun Tendulkar) के कलेक्शन में एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, अर्जुन और सचिन के पास किआ कैरेंस, पोर्श कायेन, बीएमडब्ल्यू i8, निसान GTR, मर्सिडीज-एएमजी C36 समेत अन्य महंगी गाड़ियां हैं।