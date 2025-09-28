RP Singh और Pragyan Ojha करेंगे अब भारतीय टीम का सेलेक्शन, ऐसा रहा दोनों का इंटरनेशनल करियर
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 94वीं एनुअल जनरल मीटिंग रविवार को मुंबई में हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया।
इसके अलावा बीसीसीआई ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी में दो नए सेलेक्टर्स को जगह दी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और टी20 विश्वकप 2007 के हीरो आरपी सिंह को चयन समिति में जगह मिली। उनके अलावा पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा भी अब सेलेक्टर बने हैं। दोनों ने एस शरत और सुब्रतो बनर्जी का स्थान लिया है।
मेंस सेलेक्शन कमेटी
- अजीत अगरकर (अध्यक्ष)
- शिव सुंदर दास
- अजय रात्रा
- आर पी सिंह
- प्रज्ञान ओझा
The 94th Annual General Meeting of the Board of Control for Cricket in India BCCI has just concluded in Mumbai.
Take a look at all the key decisions made 🔽https://t.co/sHt2sCbcaI— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
2005 में किया था डेब्यू
2005 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले आरपी सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत को पहला टी20 वर्ल्ड कप जिताने में अहम रोल प्ले किया था। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे। सिंह ने 7 मुकाबलों की 6 पारियों में 12 सफलताएं प्राप्त की थीं। 4/13 उनका बेस्ट प्रदर्शन था। प्रदर्शन की बात करें तो आरपी सिंह ने अपने करियर में 14 टेस्ट, 58 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। टेस्ट में उन्होंने 40, वनडे में 69 और टी20 इंटरनेशनल में 15 विकेट अपने नाम किए।
प्रज्ञान के करियर पर एक नजर
2008 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखने वाले प्रज्ञान ओझा ने अपने करियर में 24 टेस्ट मैच खेले। इस दौरान 48 पारियों में उन्होंने 30.26 की औसत और 2.68 की इकोनॉमी से 113 विकेट चटकाए। 10/89 एक टेस्ट में उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। 18 वनडे की 17 पारियों में ओझा ने 21 शिकार किए थे। वहीं 6 टी20 इंटरनेशनल में प्रज्ञान ने 10 सफलताएं प्राप्त की थीं।
महिला चयन समिति
- अमिता शर्मा (अध्यक्ष)
- श्यामा डे
- सुलक्षणा नाइक
- जया शर्मा
- श्रावंथी नायडू
जूनियर क्रिकेट समिति
- एस. शरत (अध्यक्ष)
- हरविंदर सोढ़ी
- पथिक पटेल
- कृष्ण मोहन
- रानादेब बोस
