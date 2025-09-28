BCCI की 94वीं एनुअल जनरल मीटिंग रविवार को मुंबई में हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा बीसीसीआई ने अजीत अगरकर की अध्‍यक्षता वाली सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी में दो नए सेलेक्‍टर्स को जगह दी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और टी20 विश्‍वकप 2007 के हीरो आरपी सिंह को चयन समिति में जगह मिली।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 94वीं एनुअल जनरल मीटिंग रविवार को मुंबई में हुई। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। दिल्ली के पूर्व कप्तान मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष चुना गया। इसके अलावा बीसीसीआई ने अजीत अगरकर की अध्‍यक्षता वाली सीनियर मेंस सेलेक्शन कमेटी में दो नए सेलेक्‍टर्स को जगह दी। भारत के पूर्व तेज गेंदबाज और टी20 विश्‍वकप 2007 के हीरो आरपी सिंह को चयन समिति में जगह मिली। उनके अलावा पूर्व स्पिनर प्रज्ञान ओझा भी अब सेलेक्टर बने हैं। दोनों ने एस शरत और सुब्रतो बनर्जी का स्थान लिया है।

मेंस सेलेक्‍शन कमेटी अजीत अगरकर (अध्यक्ष)

शिव सुंदर दास

अजय रात्रा

आर पी सिंह

प्रज्ञान ओझा The 94th Annual General Meeting of the Board of Control for Cricket in India BCCI has just concluded in Mumbai. Take a look at all the key decisions made 🔽https://t.co/sHt2sCbcaI — BCCI (@BCCI) September 28, 2025 2005 में किया था डेब्‍यू 2005 में इंटरनेशनल डेब्‍यू करने वाले आरपी सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्‍तानी में भारत को पहला टी20 वर्ल्‍ड कप जिताने में अहम रोल प्‍ले किया था। वह टूर्नामेंट में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज थे। सिंह ने 7 मुकाबलों की 6 पारियों में 12 सफलताएं प्राप्‍त की थीं। 4/13 उनका बेस्‍ट प्रदर्शन था। प्रदर्शन की बात करें तो आरपी सिंह ने अपने करियर में 14 टेस्‍ट, 58 वनडे और 10 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले। टेस्‍ट में उन्‍होंने 40, वनडे में 69 और टी20 इंटरनेशनल में 15 विकेट अपने नाम‍ किए।