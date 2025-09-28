BCCI new Rule: क्या वैभव सूर्यवंशी IPL खेलेंगे या नहीं? BCCI ने अंडर-19 और अंडर-16 क्रिकेटरों के लिए बनाया नया नियम

आईपीएल में खिलाड़ियों के खेलने के लिए पहले कोई बंदिशें नहीं थी। ना तो उम्र की कोई बाधा थी और ना ही कोई स्पेशल नियम था। हालांकि अब BCCI ने फर्स्ट क्लास मैच खेलने के नियम को जरूरी बना दिया है। कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच खेले खिलाड़ी को ही अब आईपीएल में एंट्री मिलेगी।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। 14 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल खेलकर वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ दी है। आज उनका कद बहुत बढ़ गया है। हालांकि, अब अंडर-16 क्रिकेटरों के लिए IPL खेलना इतना आसान नहीं होगा। अब वो वैभव सूर्यवंशी की तरह आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। इसके पीछे की बड़ी वजह BCCI का नया नियम है।

बीसीसीआई के नए नियम के तहत देश और दुनिया के अंडर-16 के क्रिकेटर आईपीएल में डायरेक्ट नहीं खेल पाएंगे। अब नए नियम के तहत आईपीएल खेलने के लिए अंडर-16 क्रिकेटरों के पास अब कम से कम एक फर्स्ट क्लास मैच का अनुभव होना जरूरी है। बिना फर्स्ट क्लास मैच खेले उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिलेगा।

नए नियम पर लगी मुहर इस नए नियम पर मुहर 28 सितंबर को बीसीसीआई की वार्षिक आम (AGM) बैठक में लगी। इसे आईपीएल 2026 सीजन से पहले लागू किया जाएगा। इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था। खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से आईपीएल ऑक्शन में जा सकते थे और फ्रेंचाइजी उन्हें साइन कर सकती थीं।

अब सवाल यह है कि क्या 14 साल 23 दिन की उम्र में राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए डेब्यू करने वाले वैभव सूर्यवंशी अगले आईपीएल सीजन में नहीं खेल पाएंगे? तो जवाब है हां। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बिहार का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने जनवरी 2024 में मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू किया था। वह 5 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं।