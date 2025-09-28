BCCI की 94वीं सालाना आम बैठक रविवार को मुंबई में हुई। इसमें पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह पंजाब क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। मीटिंग के बाद भारतीय क्रिकेटर ने खुलासा किया कि BCCI ने घरेलू क्रिकेटरों को एक सीजन में ज्‍यादा मैच खेलने पर आर्थिक रूप से रिवॉर्ड देने के लिए एक इंसेंटिव स्‍कीम शुरू की है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की 94वीं वार्षिक आम बैठक रविवार को मुंबई में हुई। इस मीटिंग में पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह पंजाब क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए। मीटिंग के बाद सिंह ने खुलासा किया कि BCCI ने घरेलू क्रिकेटरों को एक सीजन में ज्‍यादा मैच खेलने पर आर्थिक रूप से रिवॉर्ड देने के लिए एक इंसेंटिव स्‍कीम शुरू की है।

हरभजन सिंह ने किया खुलासा हरभजन ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया, यह तय किया गया है कि अगर कोई खिलाड़ी एक सीजन में ज्‍यादा घरेलू मैच खेलता है तो उसे ज्‍यादा पैसे मिलेंगे। यह टीमों को घरेलू टूर्नामेंटों के फाइनल में पहुंचने के लिए एक प्रोत्साहन होगा।" पूर्व भारतीय स्टार ने खुलासा किया कि यह बोनस काफी बड़ा हो सकता है। हरभजन ने कहा, "अगर कोई क्रिकेटर एक सीजन में 14 प्रथम श्रेणी मैच खेलता है तो उसे 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मैच फीस मिलेगी।"

इस कदम को भारत के घरेलू सर्किट के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इसे भविष्य के इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए एक मंच के रूप में देखा जाता है। मैचों में उपस्थिति को सीधे फाइनेंशियल रिवॉर्ड से जोड़कर बीसीसीआई खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट को प्राथमिकता देने और रणजी ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंटों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है।

मिथुन मन्हास बने अध्‍यक्ष राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह ने कहा, "मैंने बीसीसीआई को पंजाब जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में बाढ़ से हुई तबाही के पीड़ितों के लिए कुछ करने का सुझाव दिया है।" सालाना आम बैठक में नेतृत्व में भी बड़ा बदलाव हुआ।