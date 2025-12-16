स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्‍शन में पिछले सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने काफी चालाकी से खरीदारी की। नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16.40 करोड़ रुपये लेकर उतरी थी। रजत पाटीदार की कप्‍तानी वाली टीम ने 16 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च किए और 8 प्‍लेयर्स को अपने साथ जोड़ा। इनमें 2 विदेशी भी शामिल हैं।

अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा आरसीबी ने भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर पर सबसे ज्‍यादा 7 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बाद भी अय्यर को 16 करोड़ 75 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पिछले सीजन उनके लिए कोलकाता नाइटराइडर्स ने 23.75 करोड़ की बोली लगाई थी। उनके अलावा आरसीबी ने मंगेश यादव पर 5.2 करोड़ और जैकब डफी पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए।

ऐसी हो सकती प्‍लेइंग 11 आरसीबी की ओर से विराट कोहली और फिल सॉल्‍ट पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं।

कप्‍तान रजत पाटीदार 3 नंबर पर उतर सकते हैं। देवदत्‍त पडिक्‍कल और जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकते हैं।

वहीं टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं।

बाएं हाथ के स्पिनर क्रुणाल पांड्या लोअर ऑर्डर में हवाई फायर करने में सक्षम हैं।

तेज गेंदबाजी में भुवनेश्‍वर कुमार, यश दयाल और जोश हेजलवुड नजर आ सकते हैं।

फ्रेंचाइजी ने मंगेश यादव (5.2 करोड़) पर भी पैसा खर्च किया है।

ऐसे में यश दयाल की जगह उन्‍हें भी आजमाया जा सकता है। RCB की संभावित प्‍लेइंग 11 विराट कोहली, फिल सॉल्‍ट, रजत पाटीदार (कप्‍तान), देवदत्‍त पडिक्‍कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्‍वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड।