    RCB Probable Playing 11: खिताब का बचाव करने उतरेगी बेंगलुरु, वेंकटेश अय्यर ने प्‍लेइंग 11 को दी मजबूती

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 11:50 PM (IST)

    आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्‍शन में पिछले सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने काफी चालाकी से खरीदारी की। आरसीबी ने भ ...और पढ़ें

    IPL 2025 का खिताब जीता था।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। आईपीएल 2026 से पहले मंगलवार को अबू धाबी में हुए मिनी ऑक्‍शन में पिछले सीजन की विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने काफी चालाकी से खरीदारी की। नीलामी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16.40 करोड़ रुपये लेकर उतरी थी। रजत पाटीदार की कप्‍तानी वाली टीम ने 16 करोड़ 15 लाख रुपये खर्च किए और 8 प्‍लेयर्स को अपने साथ जोड़ा। इनमें 2 विदेशी भी शामिल हैं।

    अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा

    आरसीबी ने भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर पर सबसे ज्‍यादा 7 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके बाद भी अय्यर को 16 करोड़ 75 लाख रुपये का नुकसान हुआ है। पिछले सीजन उनके लिए कोलकाता नाइटराइडर्स ने 23.75 करोड़ की बोली लगाई थी। उनके अलावा आरसीबी ने मंगेश यादव पर 5.2 करोड़ और जैकब डफी पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए।

    ऐसी हो सकती प्‍लेइंग 11

    • आरसीबी की ओर से विराट कोहली और फिल सॉल्‍ट पारी की शुरुआत करते नजर आ सकते हैं।
    • कप्‍तान रजत पाटीदार 3 नंबर पर उतर सकते हैं। देवदत्‍त पडिक्‍कल और जितेश शर्मा मिडिल ऑर्डर को मजबूती दे सकते हैं।
    • वहीं टिम डेविड और वेंकटेश अय्यर फिनिशर का रोल अदा कर सकते हैं।
    • बाएं हाथ के स्पिनर क्रुणाल पांड्या लोअर ऑर्डर में हवाई फायर करने में सक्षम हैं।
    • तेज गेंदबाजी में भुवनेश्‍वर कुमार, यश दयाल और जोश हेजलवुड नजर आ सकते हैं।
    • फ्रेंचाइजी ने मंगेश यादव (5.2 करोड़) पर भी पैसा खर्च किया है।
    • ऐसे में यश दयाल की जगह उन्‍हें भी आजमाया जा सकता है।

    RCB की संभावित प्‍लेइंग 11

    विराट कोहली, फिल सॉल्‍ट, रजत पाटीदार (कप्‍तान), देवदत्‍त पडिक्‍कल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, वेंकटेश अय्यर, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्‍वर कुमार, यश दयाल, जोश हेजलवुड।

    IPL 2026 के लिए RCB का फुल स्क्वॉड

    रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा, वेंकटेश अय्यर (7 करोड़ रुपये), जैकब डफी (2 करोड़ रुपये), सात्विक देसवाल (30 लाख रुपये), मंगेश यादव (5.2 करोड़), जॉर्डन कॉक्‍स (75 लाख रुपये), विकी ओस्‍टवाल (30 लाख रुपये), विहान मल्‍होत्रा (30 लाख रुपये) और कनिष्‍क चौहान (30 लाख रुपये)।

