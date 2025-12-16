RCB IPL Auction 2026 LIVE: 16 करोड़ लेकर ऑक्शन में उतरी बेंगलुरु, भरने हैं 8 स्लॉट
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले अबू धाबी में आज मिनी ऑक्शन हो रहा है। ऑक्शन में सभी फ्रेंचाइजी की नजर बेहतर से बेहतर खरीदारी पर है। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑक्शन में 16.40 करोड़ रुपये लेकर उतरी है। फ्रेंचाइजी ने 17 प्लेयर्स को रिटेन और 7 को रिलीज किया था। टीम आज अधिकतम 8 प्लेयर ही खरीद सकती है। इनमें 2 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं।
आईपीएल के 18वें सीजन का खिताब बेंगलुरु ने जीता था। फाइनल में बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर 18 साल का सूखा खत्म किया था। अब आरसीबी की नजर खिताब का बचाव करने पर है। ऐसे में टीम इस नीलामी में काफी सोच-समझकर खरीदारी करेगी।
रिटेन प्लेयर
रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह और सुयश शर्मा।
रिलीज प्लेयर
स्वास्तिक चिकारा, मयंक अग्रवाल, लियाम लिविंगस्टोन, मनोज भंडागे, लुंगी एनगिडी, ब्लेसिंग मुजाराबानी, मोहित राठी।
ऑक्शन पर्स: 16.40 करोड़
शेष स्लॉट: 8 (2 विदेशी)
IPL 2026 के लिए RCB का फुल स्क्वॉड
रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, जोश हेजलवुड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान तुषारा, रसिख सलाम, अभिनंदन सिंह, सुयश शर्मा।
