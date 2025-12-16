स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 से पहले अबू धाबी में आज मिनी ऑक्‍शन हो रहा है। ऑक्‍शन में सभी फ्रेंचाइजी की नजर बेहतर से बेहतर खरीदारी पर है। मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ऑक्‍शन में 16.40 करोड़ रुपये लेकर उतरी है। फ्रेंचाइजी ने 17 प्‍लेयर्स को रिटेन और 7 को रिलीज किया था। टीम आज अधिकतम 8 प्‍लेयर ही खरीद सकती है। इनमें 2 विदेशी खिलाड़ी भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईपीएल के 18वें सीजन का खिताब बेंगलुरु ने जीता था। फाइनल में बेंगलुरु ने पंजाब किंग्‍स को हराकर 18 साल का सूखा खत्‍म किया था। अब आरसीबी की नजर खिताब का बचाव करने पर है। ऐसे में टीम इस नीलामी में काफी सोच-समझकर खरीदारी करेगी।