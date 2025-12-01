Language
    बेंगलुरू में आईपीएल-2026 के मैच होने पर मंडराया संकट, सरकार ने मांगी सेफ्टी क्लीयरेंस रिपोर्ट

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 08:08 PM (IST)

    आईपीएल की मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को अगले सीजन अपने मैच कहीं और खेलने पड़ सकते हैं क्योंकि कर्नाटक राज्य सरकार एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को काफी चिंतित है और इसी कारण उसने इस स्टेडियम की जांच के निर्देश भी दिए हैं। 

    एम चिन्नास्वामी स्टेडियम आरसीबी का घरेलू मैदान है

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत में अगले साल सात फरवरी से आठ मार्च के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम रहने वाले बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये मैदान मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का घरेलू मैदान है, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी को अपने मैच किसी और मैदान पर खेलने पड़ सकते हैं।

    कर्नाटक राज्य सरकार ने स्टेडियम की मैचों की मेजबानी की मंजूरी देने से पहले ढांचागत फिटनेस टेस्ट कराने की बात कही है। इसके बाद ही मैदान को आईपीएल मैचों की मेजबानी मिल सकती है।

    राज्य संघ को मिला नोटिस

    इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कार्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है और उसे निर्देश दिए हैं कि वह डिटेल ढांचागत टेस्ट की रिपोर्ट जमा करे। ये रिपोर्ट नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोट्रेरिज के सर्टिफाइड विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

    ये स्टेडियम पीडब्ल्यूडी की 17 एकड़ जमीन पर लीज पर बना हुआ है। स्टेडियम को ये साबित करना है कि दर्शक दीर्घा और पूरा ढांचा भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जब स्वतंत्र विशेषज्ञ स्टेडियम की फिटनेस की रिपोर्ट दे देंगे उसके बाद ही आईपीएल के मैचों की मेजबानी का फैसला किया जाएगा।

    नहीं मिली मेजबानी

    इसी साल आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था। इसके बाद इसी मैदान पर टीम की जीत का जश्न भी मनाया गया था और तभी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मच गई थी। तभी से इस स्टेडियम को किसी भी इंटरनेशनल मैचों की मेजबानी नहीं मिली है। महिला वनडे वर्ल्ड कप के मैच भी इसी स्टेडियम में होने थे जिसमें फाइनल भी शामिल था। बाद में इन मैचों को डीवाई पाटिल स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया था। बीच में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि आरसीबी इस बार पुणे में अपने मैच खेल सकती है।

