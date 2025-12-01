बेंगलुरू में आईपीएल-2026 के मैच होने पर मंडराया संकट, सरकार ने मांगी सेफ्टी क्लीयरेंस रिपोर्ट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत में अगले साल सात फरवरी से आठ मार्च के बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से महरूम रहने वाले बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैचों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ये मैदान मौजूदा विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का घरेलू मैदान है, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी को अपने मैच किसी और मैदान पर खेलने पड़ सकते हैं।

कर्नाटक राज्य सरकार ने स्टेडियम की मैचों की मेजबानी की मंजूरी देने से पहले ढांचागत फिटनेस टेस्ट कराने की बात कही है। इसके बाद ही मैदान को आईपीएल मैचों की मेजबानी मिल सकती है। राज्य संघ को मिला नोटिस इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने कार्नाटक राज्य क्रिकेट संघ को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है और उसे निर्देश दिए हैं कि वह डिटेल ढांचागत टेस्ट की रिपोर्ट जमा करे। ये रिपोर्ट नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोट्रेरिज के सर्टिफाइड विशेषज्ञों द्वारा तैयार की जानी चाहिए।

ये स्टेडियम पीडब्ल्यूडी की 17 एकड़ जमीन पर लीज पर बना हुआ है। स्टेडियम को ये साबित करना है कि दर्शक दीर्घा और पूरा ढांचा भीड़ को संभालने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जब स्वतंत्र विशेषज्ञ स्टेडियम की फिटनेस की रिपोर्ट दे देंगे उसके बाद ही आईपीएल के मैचों की मेजबानी का फैसला किया जाएगा।