SMAT: Rohit Sharma ने घरेलू टी20 क्रिकेट में वापसी का बनाया मन, मुंबई के लिए खेलने को तैयार

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma SMAT: पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा T20I क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन वे अभी भी घरेलू क्रिकेट खेलने को लेकर उत्सुक हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) के नॉकआउट मुकाबलों में मुंबई के लिए खेलने की इच्छा जताई है। यह घरेलू T20 टूर्नामेंट का सबसे बड़ा फेज होगा, जो 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक इंदौर में खेला जाएगा।

इस समय रोहित साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की ODI सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा हैं। ये सीरीज का आखिरी मैच शनिवार यानी 6 दिसंबर को खेला जाना है। उसके बाद वे SMAT नॉकआउट में उपलब्ध रह सकते हैं।

SMAT: Rohit Sharma घरेलू टी20 क्रिकेट खेलने को तैयार दरअसल, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एक सूत्र ने बताया कि रोहित शर्मा (Rohit Sharma Syed Mushtaq Ali Trophy Knockout Matches) ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के नॉकआउट में मुंबई के लिए खेलने की अपनी इच्छा जताई है। बता दें कि मुंबई की टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के एलीट ग्रुप ए में है।

मुंबई ने अब तक लखनऊ में खेले गए लीग राउंड के सभी चार मैच जीते हैं और एलीट ग्रुप A में 16 अंकों के साथ टॉप पर है। ऐसे में टीम के नॉकआउट (Mumbai Cricket Team SMAT 2025 Knockouts) में पहुंचने की संभावनाएं लगभग तय मानी जा रही हैं। मुंबई की टीम के लिए सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे भी खेल रहे हैं।

बीसीसीआई का नियम इस साल की शुरुआत में बीसीसीआई ने नियम बनाया था कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी, जब राष्ट्रीय टीम का हिस्सा न हो या चोट से उबर नहीं रहा हो, तो घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य होगा। इसी नियम के तहत रोहित भी अब मुंबई के लिए उपलब्ध होना चाहते हैं।

रोहित शर्मा बेहतरीन फॉर्म में चल रहे रोहित शर्मा मौजूदा समय में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। साउथ अफ्रीका (IND vs SA ODI) के खिलाफ खेली जा रही वनडे सीरीज में रोहित शर्मा ने 57 और 14 रन की पारी खेली। वहीं, घरेलू टी20 क्रिकेट में अब रोहित वापसी करने को तैयार है। बता दें कि रोहित टी20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज है।