राहुल-रोहित ने वापसी के लिए कसी कमर, बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में किया अभ्यास
बेंगलुरु, एएनआइ: भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल और वनडे टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टीम के आने वाले लंबे प्रारूप के कार्यक्रमों से पहले बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर आफ एक्सीलेंस में अभ्यास शुरू किया। भारतीय टीम के आधिकारिक इंटरनेट मीडिया अकाउंट ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें राहुल और रोहित जिम में पसीना बहाते और नेट्स में कुछ बेहतरीन शाट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं।
भारतीय टीम के आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल ने पोस्ट किया कि आगामी कार्यक्रमों की तैयारी के तहत रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बीसीसीआई सेंटर आफ एक्सीलेंस में कौशल और फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास किया। दोनों खिलाड़ियों ने कोई में उपलब्ध अलग-अलग परिस्थितियों का अभ्यास के दौरान सिमुलेशन किया।
हाल ही में राहुल ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन किया था और पांच मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत के शीर्ष बल्लेबाजों में से एक के रूप में उभरे। यह सीरीज 2-2 की बराबरी पर समाप्त हुई। राहुल ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज खेली और 10 पारियों में 532 रन बनाए इसमें उनके दो शतक, दो अर्धशतक और सर्वश्रेष्ठ स्कोर 137 रन शामिल रहे।
As part of their preparation for the upcoming assignments, Rohit Sharma and KL Rahul trained at the BCCI Centre Of Excellence focusing on skills and strength training 💪
Both players simulated the different conditions on offer at the CoE during their stint 👍 👍@ImRo45 |… pic.twitter.com/Ho6YE2011v— BCCI (@BCCI) September 21, 2025
