    CEAT Cricket Awards: बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाने के बाद दिया खास सम्मान, सैमसन और अय्यर को भी मिले अवॉर्ड्स

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:58 PM (IST)

    बीसीसीआई ने अपने वार्षिक अवॉर्ड का मंगलवार को एलान किया और इसमें रोहित शर्मा को खास सम्मान दिया। रोहित को हाल ही में वनडे टीम की कप्तानी से हटाया गया है। उनकी कप्तानी में भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी-2025 जीती थी। संजू सैमसन श्रेयस अय्यर और वरुण चक्रवर्ती को भी अवॉर्ड मिले।

    रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने दिया खास सम्मान

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे कप्तान के पद से हटाए जाने के बाद रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने खास सम्मान दिया है। बीसीसीआई ने अपने वार्षिक सीएट क्रिकेट अवॉर्ड्स का मंगलवार को एलान किया। इसी अवॉर्ड समारोह में भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रोहित शर्मा को सम्मानित किया है।

    कप्तानी से हटाए जाने के बाद ये रोहित पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। बीसीसीआई ने रोहित को स्पेशल मोमेंटो दिया। रोहित को ये खास सम्मान भारत को 12 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब दिलाने के लिए मिला है। उनकी कप्तानी में भारत ने इसी साल ये खिताब जीता था जो 2013 के बाद भारत का पहला चैंपियंस ट्रॉफी खिताब था।

    संजू और अय्यर को भी मिले सम्मान

    इसके अलावा बीसीसीआई ने कई अन्य कैटेगरी में अवॉर्ड दिए। संजू सैमसन को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वहीं वरुण चक्रवर्ती को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वनडे टीम के उप-कप्तान नियुक्त किए गए श्रेयस अय्यर को सीएट जियोस्टार अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को वनडे बैटर ऑफ द ईयर सम्मान मिला। उन्हीं के देश के मैट हेनरी को वनडे बॉलर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला।

    अंगकृष रघुवंशी को इमरजिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला। इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवॉर्ड मिला। वहीं श्रीलंका के प्रभात जयसूर्या को टेस्ट बॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। हर्ष दुबे को सीएट डॉमेस्टिक क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया यानी घरेलू क्रिकेट का बेस्ट खिलाड़ी।

    इन महिला क्रिकेटरों का मिला सम्मान

    भारतीय महिला टीम की दिग्गज बल्लेबाज स्मृति मंधाना को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला बल्लेबाज के अवॉर्ड से नवाजा गया। अनुभवी खिलाड़ी दीप्ति शर्मा को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला गेंदबाज का अवॉर्ड मिला।

