India ODI Squad: रोहित का दौर खत्म, गिल का समय शुरू, श्रेयस अय्यर बने उपकप्तान; बुमराह को आराम
रोहित शर्मा जिन्होंने भारत को टी-20 विश्व कप दिलाया अब केवल वनडे क्रिकेटर रह गए हैं। टेस्ट के बाद अब वनडे टीम की कप्तानी भी शुभमन गिल को सौंप दी गई है। चयनकर्ताओं ने 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। बुमराह को आराम दिया गया है जबकि यशस्वी जायसवाल की वनडे टीम में वापसी हुई है।
अभिषेक त्रिपाठी, जागरण नई दिल्ली। कभी तीनों प्रारूप के कप्तान और भारत को छह महीने के भीतर टी-20 विश्व कप व आइसीसी चैंपियंस ट्राफी में जीत दिलाने वाले रोहित शर्मा अब सिर्फ वनडे के क्रिकेटर बनकर रह गए हैं। रोहित ने टी-20 विश्व कप जीतने के बाद सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था।
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में करारी हार के बाद उन्हें टेस्ट से संन्यास लेने को मजबूर किया गया। अब ऑस्ट्रेलिया में तीन वनडे खेलने के लिए जाने वाली टीम से उन्हें हटाकर शुभमन गिल को वनडे का भी कप्तान बना दिया गया है।
Rohit Sharma का दौर खत्म, Gill का समय शुरू
अगर आप दीवार में लिखी इबारत को पढ़ सकते हैं तो ये पता चलता है कि रोहित का दौर खत्म हो गया है और गिल का समय शुरू हो गया है। पहले से ही टेस्ट में कप्तानी कर रहे गिल, टी-20 के भी उपकप्तान हैं। सूर्यकुमार यादव अगले साल भारत में होने वाले टी-20 विश्व कप तक इस प्रारूप में कप्तान बने रहेंगे।
इसके बाद सूर्य की जगह लेने के लिए गिल पहले दावेदार होंगे। भले ही रोहित और विराट को खिलाड़ी के तौर पर आस्ट्रेलिया जाने वाली वनडे टीम में चुना गया है लेकिन ये दोनों 2027 वनडे विश्व कप की रणनीति में शामिल नहीं हैं। ऐसे में बस ये देखना होगा कि ये दोनों कब संन्यास का निर्णय लेते हैं।
भारतीय चयनकर्ताओं ने शनिवार को 2027 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए युवा बल्लेबाज गिल को वनडे टीम की भी कमान सौंपी है। इसके अलावा श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को कार्यभार प्रबंधन के तहत वनडे सीरीज से आराम दिया गया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वनडे टीम में वापसी हुई है।
तीन अलग-अलग कप्तान रखना असंभव
अगरकर ने साफ तौर पर कहा कि अब कुछ ही वनडे खेलने हैं लिहाजा तीन अलग अलग कप्तान रखना असंभव है, क्योंकि इससे रणनीति बनाने में दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि यह व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है कि तीन प्रारूपों में तीन कप्तान हों।
इससे रणनीति बनाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि एक समय पर जाकर आप अगले विश्व कप पर विचार करेंगे और यह प्रारूप अब बहुत कम खेला जाता है इसलिए अगले कप्तान को देने के लिए ज्यादा मैच भी नहीं है। उसे खुद को तैयार करने और रणनीति बनाने के लिए समय दिया जाना जरूरी है।
गिल के बर्नआउट को लेकर अगरकर ने कहा कि उम्मीद है ऐसा नहीं होगा। वह (गिल) अभी भी काफी युवा हैं। हमने देखा कि उन्होंने इंग्लैंड में भारी दबाव में क्या किया, इसलिए वहां वाकई सकारात्मक संकेत थे। आपने एक बल्लेबाज के रूप में वनडे क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड देखा है। हमें उम्मीद है कि उनमें बर्न-आउट नहीं होगा। हालांकि यह सच है कि अगले कुछ महीनों में काफ़ी क्रिकेट ते•ाी से होने वाला है।
ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल (विकेटकीपर), यशस्वी जायसवाल।
भारतीय टी20 टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उप कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर।
भारत और ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम
19 अक्टूबर, पहला वनडे- पर्थ
23 अक्टूबर, दूसरा वनडे, एडिलेड
25 अक्टूबर, तीसरा वनडे, सिडनी
29 अक्टूबर, पहला टी20, केनबरा
31 अक्टूबर, दूसरा टी20, मेलबर्न
02 नवंबर, तीसरा टी20, होबार्ट
06 नवंबर, चोथा टी20, गोल्ड कोस्ट
08 नवंबर, पांचवां टी20, ब्रिस्बेन
