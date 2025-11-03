Language
    भारतीय महिला टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनता देख Rohit Sharma हुए इमोशनल, VIDEO तेजी से हुआ वायरल

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:54 AM (IST)

    Rohit Sharma Video: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को अपना पहला ICC विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया, फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया। इस ऐतिहासिक जीत के दौरान, पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा स्टैंड्स में मौजूद थे और महिला टीम को विश्व कप जीतता देख भावुक हो गए। उनकी आंखें नम थीं और चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।  

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Video: भारतीय क्रिकेट के लिए 2 नवंबर 2025 की रात बेहद ही यादगार बन गई है। वूमेन इन ब्लू ने आईसीसी विश्व कप (ICC Women's World Cup 2025) का अपना पहला खिताब जीत लिया है। फाइनल मैच में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर 47 साल के इंतजार को खत्म किया। जैसे ही स्टेडियम पर दक्षिण अफ्रीका का आखिरी विकेट गिरा तो पूरे देश का जन, गण, मन एक साथ भारत माता की जय से गूंज उठा। 

    इस ऐतिहासिक जीत के साथ भारतीय महिला क्रिकेट ने वो मुकाम छू लिया, जहां अब वह दुनिया के शीर्ष पर खड़ी है, जिसने 1983 में कपिल देव को पहली बार विश्व कप ट्रॉफी उठाते नहीं देखा उन्होंने हरमन के जरिये अपनी मुराद भी पूरी कर ली।

    ये जीत साबित करती है कि भारत की बेटियां अब सिर्फ मैदान में हिस्सा लेने नहीं, बल्कि इतिहास रचने उतरती हैं। वहीं, जब भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा था तब स्टैंड्स में बैटे भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को कैमरामैन ने कैप्चर कर लिया, जिसमें वह महिला टीम को विश्व कप जीतता देख इमोशनल नजर आए। उनका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

    दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma emotional video), जिनकी कप्तानी में भारतीय पुरुष टीम ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती, वह आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में बतौर गेस्ट पहुंचे थे। कैमरामैन ने पूरे मैच के दौरान रोहित शर्मा के कई पलों को कैप्चर किया। चाहे अहम मौकों पर उनकी स्माइल हो या फिर शेफाली और स्मृति को चेयर करना, रोहित का हर रिएक्शन कैमरे में रिकॉर्ड हुआ।

    जब दीप्ति शर्मा ने आखिरी विकेट लेकर भारत को खिताब जिताया, तो हिटमैन भावुक नजर आए। रोहित खड़े होकर ताली बजाने लगे, उनकी आंखें नम थीं और चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। करोड़ों फैंस के लिए यह रौंगटे खड़े कर देने वाला पल था। जिस कप्तान ने भारत को फिर से विश्व क्रिकेट के शिखर पर पहुंचाया, वही अब दूसरी भारतीय टीम को वही सपना पूरा करते देख रहा था।

    सोशल मीडिया पर फैंस ने रोहित के इस इमोशनल वीडियो के बाद कमेंट्स की बाढ़ ला दी। टाइमलाइन पर काफी कमेंट छा गए, जिसमें से एक यूजर ने लिखा कि रोहित जानते हैं इसका मतलब क्या है और दूसरे यूजर ने लिखा कि एक चैंपियन दूसरे चैंपियन को सैल्यूट कर रहा हैं। 