IND W vs SA W: बेटियों की जीत पर देहरादून में आधी रात रंगीन हुआ आसमान, खूब हुई आतिशबाजी

जागरण संवाददाता, देहरादून। क्रिकेट का जुनून वैसे तो दूनवासियों के सिर चढ़कर बोलता ही है, लेकिन जब मुकाबला बेटियों से जुड़ा हुआ हो तो उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वैसे भी महिला क्रिकेट विश्वकप में रविवार को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए हाईवोल्टेज मुकाबले का हर किसी को बेसब्री से इंतजार था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रविवार दोपहर बाद मैच शुरू हुआ तो क्या घर, क्या बाजार और निजी दफ्तर, जिन्हें जहां मौका मिला, वह टीवी सेट के आगे चिपककर बैठ गए। देर रात जैसे ही भारतीय बेटियों ने विश्वकप ट्राफी अपने नाम की, वैसे ही दून में जश्न का माहौल बन गया। आसमान में आतिशबाजी और सड़क पर जश्न का नजारा शहर के घन्टाघर से लेकर कई इलाकों में नजर आया।

रविवार को क्या बच्चा, क्या बुजुर्ग और महिलाएं, हर कोई मैच का आनंद लेता दिखा। महिला क्रिकेट विश्व कप में आस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त देने के बाद फाइनल में पहुंची भारतीय महिला क्रिकेट टीम को लेकर हर कोई यही मानकर बैठा था कि टीम इंडिया निश्चित ही साउथ अफ्रीका को धूल चटा देगी।

हुआ भी इसी के अनुरूप और देर रात जब 'हरमन सेना' ने साउथ अफ्रीका पर फतह हासिल की तो लोग खुशी से सड़कों पर झूमने लगे। घंटाघर पर तो जश्न मनाने वालों का तांता लग गया। माहौल में किसी तरह का खलल न पड़े, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी। दरअसल, पुलिस इसलिए भी चौकस रही क्योंकि शहर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई हुई हैं। ऐसे में सड़कों पर भीड़ को उतरने की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती गई।

हर किसी ने लिया मैच का लुत्फ रविवार को खचाखच भरे मुम्बई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का उत्साह टीवी पर साफ दिख रहा था तो यहां दूनवासियों का उत्साह भी कहीं कम नहीं था। भारतीय टीम की बल्लेबाजी का हर कोई लुत्फ ले रहा था, लेकिन देर रात मैच का रोमांच चरम पर पहुंच गया।

साउथ अफ्रीका की टीम ने बल्लेबाजी शुरू की तो बॉल दर बॉल क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों के हावभाव बदल रहे थे। बीच में एक समय मैच फंसा हुआ दिख रहा रहा, लेकिन रात 12 बजते ही आखिरकार वह घड़ी भी आ गई, जब भारतीय बेटियों के आगे साउथ अफ्रीका की पस्त हो गई और इसी के साथ दूनवासियों के सीने गर्व के साथ चौड़े हो गए।

जीत के साथ ही आतिशबाजी शुरू मैच में जैसे ही भारत ने जीत की औपचारिकता पूरी की, शहर में आतिशबाजी शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक आसमान में रॉकेट, फैंसी आकृति में पटाखे नजर आते रहे। वहीं, घंटाघर, राजपुर रोड समेत कई अन्य स्थानों लोग तिरंगा लेकर भी नजर आए। हर तरफ देशभक्ति का माहौल नजर दिखा।