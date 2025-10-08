Rohit Sharma Diet Plan: रोहित शर्मा का नया लुक देख फैंस हुए दीवाने, 'हिटमैन' का डाइट सीक्रेट हुआ रिवील

Rohit Sharma Diet Plan टी20 इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास और अब वनडे टीम की कप्तानी से हटाए जाने के बाद हर किसी की नजरें रोहित शर्मा पर हैं। वनडे कप्तानी हटाए जाने के बाद रोहित पहली बार पब्लिक के सामने आए जिसमें उनके लुक ने हर किसी का दिल जीत लिया।

वनडे कप्तानी हटाए जाने के बाद 38 साल के रोहित पहली बार पब्लिक के सामने आए, जिसमें उनके लुक ने हर किसी का दिल जीत लिया। पिछले काफी महीनों से रोहित अपनी फिटनेस पर खूब ध्यान दे रहे थे और उन्होंने 10 किलोग्राम वजन भी घटाया। अब रोहित का ट्रांसफॉरमेशन देख फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। उनका डाइट प्लान को फैंस सर्च कर रहे हैं। आइए जानते हैं हिटमैन के सीक्रेट डाइट प्लान।

Rohit Sharma Diet Plan: रोहित का डाइट प्लान हुआ रिवील फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, रोहित शर्मा (Rohit Sharma Fitness) सुबह 7 बजे उठते ही 6 भिगोए हुए बादाम, स्प्राउट्स का सलाद और जूस लेते हैं। एक नजर डालते हैं उनके पूरे डाइट प्लान पर-

सुबह 7:00 बजे: 6 भिगोए हुए बादाम, स्प्राउट्स का सलाद, ताजा जूस

सुबह 9:30 बजे (नाश्ता): ओट्स के साथ फल, एक गिलास दूध

सुबह 11:30 बजे: दही, चिल्ला, नारियल पानी

दोपहर 1:30 बजे (लंच): सब्ज़ियों की करी, दाल, चावल, सलाद

शाम 4:30 बजे: फ्रूट स्मूदी, ड्राई फ्रूट्स

शाम 7:30 बजे (डिनर): पनीर के साथ सब्ज़ियां, पुलाव, वेजिटेबल सूप

रात 9:30 बजे: एक गिलास दूध, मिक्स नट्स कुछ दिनों पहले रोहित शर्मा (Rohit Sharma Transformation)को जिम में ट्रेन करते हुए देखा गया। उनकी तस्वीर अभिषेक नायर ने शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 10000 ग्राम कम करने के बाद, हम पुश करते रहेंगे। इस फोटो में रोहित पहले से काफी फिट नजर आए थे।