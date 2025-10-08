ODI कप्तानी छीने जाने के बाद सामने आया Rohit Sharma का पहला रिएक्शन, बोले- ऑस्ट्रेलिया में मुझे…

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Reaction: रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज से पहले अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस सीरीज से पहले बीसीसीआई ने बड़ा बदलाव करते हुए शुभमन गिल को भारत का नया वनडे कप्तान और श्रेयस अय्यर को उपकप्तान बनाया।

रोहित और विराट कोहली को वनडे टीम में शामिल किया हैं, लेकिन उन्हें किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं दी गई। यह फैसला कई फैंस और दिग्गजों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि मार्च 2025 में रोहित की कप्तानी में ही भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। अब वनडे कप्तानी छीने जाने के बाद रोहित का पहली बार रिएक्शन सामने आया है।

दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) से वनडे कप्तानी छीनकर शुभमन गिल (Shubman Gill India ODI Captain) को नया वनडे कप्तान बनाया गया है। इसके बावजूद हिटमैन ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपनी उत्सुकता दिखाई। मंगलवार को सीएट अवॉर्ड्स समारोह के दौरान उन्होंने कहा,

"मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना और वहां जाकर खेलना बहुत पसंद है। वहां के लोग क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं"

इससे पहले बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने बताया था कि कप्तानी में बदलाव की जानकारीरोहित को दे दी गई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या रोहित और कोहली 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक खेलते रहेंगे, तो उन्होंने कहा था,

"अभी के लिए वे इसी फॉर्मेट में खेल रहे हैं और इसलिए उन्हें टीम में चुना गया है। 2027 वर्ल्ड कप के बारे में अभी बात करना जरूरी नहीं है। कप्तानी में बदलाव के साथ यही सामान्य सोच है।"

यह पूछे जाने पर कि रोहित ने यह फैसला कैसे लिया तो अगरकर ने कहा कि यह बात मेरे और रोहित के बीच की है। लेकिन जैसा मैंने कहा, उन्हें इसके बारे में बता दिया गया है।

अगरकर ने यह भी साफ किया था कि आजकल बहुत कम वनडे मैच खेले जा रहे हैं, इसलिए तीन अलग-अलग कप्तान बनाना टीम की योजना पर असर डाल सकता है।