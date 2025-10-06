Rohit-Virat को अगर खेलना है 2027 Cricket World Cup, तो माननी होगी BCCI की ये शर्त

विराट कोहली और रोहित शर्मा का वनडे भविष्य अनिश्चित है क्योंकि बीसीसीआई ने 2027 वर्ल्ड कप तक उनके बने रहने की कोई गारंटी नहीं दी है। इरफान पठान ने दोनों दिग्गजों को मैच फिटनेस बनाए रखने के लिए घरेलू क्रिकेट में वापसी करने की सलाह दी है। चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने भी कहा कि राष्ट्रीय टीम से बाहर रहने वाले खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट खेलना होगा।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit-Virat Domestic Cricket: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुने जाने के बावजूद विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस फॉर्मेट में भविष्य अनिश्चित है। दोनों ही खिलाड़ी टेस्ट और टी20I फॉर्मेट से पहले ही संन्यास ले चुके हैं, इसलिए अब उनका खेल समय केवल वनडे तक सीमित रह गया है। वह भी ऐसे दौर में जब वनडे मैच बहुत कम खेले जाते हैं।

ये माना जा सकता है कि रोहित और कोहली दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इस पर कोई गारंटी देने से इनकार कर दिया है। वहीं, बीसीसीआई ने रोहित-विराट पर सख्ती दिखाई है।

Rohit-Virat को खेलना होगा Domestic Cricket

दरअसल, रोहित (Rohit Sharma ODI) को टीम की वनडे कप्तानी से भी हटा दिया गया है, जिससे उनके और कोहली (Virat Kohli) के टीम में बने रहने को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने दोनों दिग्गजों से घरेलू क्रिकेट में वापसी करने की अपील की है।

इरफान पठान (Irfan Pathan) ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "रोहित शर्मा और विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मैच फिटनेस सबसे बड़ी चुनौती होगी।" विराट कोहली न सिर्फ भारतीय टीम में बल्कि पूरी दुनिया के सबसे फिट क्रिकेटरों में से एक माने जाते हैं, वहीं रोहित शर्मा ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ से पहले अपनी फिटनेस पर काफी मेहनत की है। लेकिन इरफान का मानना है कि अगर दोनों को 2027 वर्ल्ड कप तक खेलना है, तो उन्हें अपनी मैच फिटनेस भी साबित करनी होगी।