Rohit Sharma से जबरदस्ती छीनी गई वनडे कप्तानी? 'हिटमैन' ने जो कहा, उससे निशाने पर आए कोच गंभीर!

रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एक खास स्मृति चिन्ह मिला जिसका श्रेय उन्होंने कोच गौतम गंभीर को नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ को दिया। रोहित ने कहा कि टीम की हालिया जीतों का श्रेय राहुल द्रविड़ के समय से चली आ रही मेहनत और सोच को जाता है।

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma News: भारतीय टीम के स्टार बैटर रोहित शर्मा वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद पहली बार पब्लिक के सामने आए। मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को उन्हें मुंबई में सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह में खास सम्मान दिया गया।

पूर्व भारतीय कप्तान रोहित को कप्तान के रूप में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एक खास स्मृति चिन्ह मिला। इस दौरान उन्होंने उस जीत का क्रेडिट कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को नहीं, बल्कि राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को दिया।

बता दें कि इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीती थी तो तब टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ नहीं गंभीर थे। ऐसे में रोहित के इस बयान के बाद लोग इसे इस तरह जोड़ रहे है कि हिटमैन से जबरदस्ती वनडे कप्तानी छीनी गई।

Rohit Sharma को मिला खास अवॉर्ड दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि भारत की हालिया जीतों का श्रेय सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि राहुल द्रविड़ के समय से चली आ रही टीम की मेहनत और सोच को जाता है। उन्होंने बताया कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद टीम ने हार नहीं मानी और मिलकर मेहनत की, जिसका नतीजा 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के रूप में मिला।