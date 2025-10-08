Rohit Sharma से जबरदस्ती छीनी गई वनडे कप्तानी? 'हिटमैन' ने जो कहा, उससे निशाने पर आए कोच गंभीर!
रोहित शर्मा को वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह में सम्मानित किया गया। उन्हें 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एक खास स्मृति चिन्ह मिला जिसका श्रेय उन्होंने कोच गौतम गंभीर को नहीं बल्कि राहुल द्रविड़ को दिया। रोहित ने कहा कि टीम की हालिया जीतों का श्रेय राहुल द्रविड़ के समय से चली आ रही मेहनत और सोच को जाता है।
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma News: भारतीय टीम के स्टार बैटर रोहित शर्मा वनडे कप्तानी से हटाए जाने के बाद पहली बार पब्लिक के सामने आए। मंगलवार यानी 7 अक्टूबर को उन्हें मुंबई में सीएट क्रिकेट रेटिंग पुरस्कार समारोह में खास सम्मान दिया गया।
पूर्व भारतीय कप्तान रोहित को कप्तान के रूप में 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए एक खास स्मृति चिन्ह मिला। इस दौरान उन्होंने उस जीत का क्रेडिट कोच गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) को नहीं, बल्कि राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) को दिया।
बता दें कि इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जब भारत ने जीती थी तो तब टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ नहीं गंभीर थे। ऐसे में रोहित के इस बयान के बाद लोग इसे इस तरह जोड़ रहे है कि हिटमैन से जबरदस्ती वनडे कप्तानी छीनी गई।
Rohit Sharma को मिला खास अवॉर्ड
दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने कहा कि भारत की हालिया जीतों का श्रेय सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि राहुल द्रविड़ के समय से चली आ रही टीम की मेहनत और सोच को जाता है। उन्होंने बताया कि 2023 वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद टीम ने हार नहीं मानी और मिलकर मेहनत की, जिसका नतीजा 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीत के रूप में मिला।
रोहित ने कहा,
"देखिए, मुझे वह टीम बहुत पसंद है। उनके साथ खेलना शानदार अनुभव था। यह सिर्फ एक या दो साल का काम नहीं था, बल्कि कई सालों से चली आ रही जर्नी थी। हम कई बार ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब आए, लेकिन फिनिश नहीं कर पाए। तब सबने तय किया कि अब कुछ अलग करना होगा।"
उन्होंने आगे कहा,
"सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसे अमल में लाना जरूरी है। ऐसा एक-दो खिलाड़ियों से नहीं हो सकता, पूरी टीम को उस सोच में शामिल होना पड़ता है। अच्छा यह रहा कि हर खिलाड़ी ने उस विचार को अपनाया। चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने वाले सभी खिलाड़ियों ने यह सोच ली थी कि कैसे मैच जीतने हैं। खुद को कैसे चुनौती देनी है और कुछ भी हल्के में नहीं लेना।"
बता दें कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हुआ और गौतम गंभीर कोच बने। गंभीर की कोचिंग में ही भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीती।
राहुल द्रविड़ की तारीफ की
हिटमैन ने साथ ही कहा कि पहला मैच जीतने के बाद हमने उसे तुरंत पीछे छोड़ अगले मुकाबले पर ध्यान देना शुरू कर दिया। यही रवैया 2024 टी20 वर्ल्ड कप की योजना बनाते समय मेरे और राहुल भाई के लिए मददगार रहा और फिर चैंपियंस ट्रॉफी तक हमने उसे जारी रखा।
वनडे कप्तानी छीनने पर क्या बोले रोहित?
रोहित शर्मा ने इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय वनडे टीम की कप्तानी छीनने पर कहा,
"मैंने हमेशा तीनों फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करने पर गर्व महसूस किया है। जब भी मौका मिला, मैंने खुद को साबित करने की कोशिश की और कुछ बाकी खिलाड़ियों ने भी ऐसा किया। इसका असर पूरी टीम पर भी पड़ा। मुझे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना पसंद है। वहां खेलना हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है और लोग वहां क्रिकेट से बहुत प्यार करते हैं।"
