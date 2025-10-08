Rohit Sharma Car: वाइफ रितिका को लगाया गले, फिर नई कार में निकले रोहित; VIDEO हुआ सुपरहिट

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Car Video: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नई कार Tesla Model Y में नजर आ रह हैं।

38 साल के रोहित को ब्लैक टी-शर्ट और कैप पहने हुए देखा जा रहा है। वायरल हो रही इस कार की खासियत उसकी नंबर प्लेट है, जिसका रोहित के दोनों बच्चों की जन्मदिन की तारीख से लिंक हैं।

जैसे उनकी कार लैम्बॉर्गिनी उरुस SE का नंबर 3015 है, वैसे ही उनकी ये नई कार का नंबर भी 3015 ही है। यह टेस्ला की मॉडल वाई रियल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट हैं।

Rohit Sharma की नई कार का वीडियो वायरल

दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma New Car Video) को स्पोर्ट्स कार काफी पसंद है और उनके पास कारों का काफी कलेक्शन हैं। कुछ समय पहले उन्होंने लैम्बॉर्गिनी उरुस SE कार खरीदी थी, जिसकी कीमत मुंबई में 4.57 करोड़ रुपये बताई गई थी। अब उन्होंने Tesla Model Y की नई कार को खरीदा हैं।