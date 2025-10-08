Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohit Sharma Car: वाइफ रितिका को लगाया गले, फिर नई कार में निकले रोहित; VIDEO हुआ सुपरहिट

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 12:09 PM (IST)

    Rohit Sharma Car भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा मैदान के बाहर कार के बहुत बड़े शौकीन हैं। उन्हें परिवार के साथ सादगीभरी जिंदगी जीते हुए देखा जाता हैं। उनके कार कलेक्शन में करीब 7 करोड़ रुपये की गाड़ियां हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह नई कार Tesla Model Y में बैठे नजर आ रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    Rohit Sharma Car: वाइफ रितिका को लगाया गले, फिर नई कार में निकले रोहित

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rohit Sharma Car Video: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह नई कार Tesla Model Y में नजर आ रह हैं।

    38 साल के रोहित को ब्लैक टी-शर्ट और कैप पहने हुए देखा जा रहा है। वायरल हो रही इस कार की खासियत उसकी नंबर प्लेट है, जिसका रोहित के दोनों बच्चों की जन्मदिन की तारीख से लिंक हैं।

    जैसे उनकी कार लैम्बॉर्गिनी उरुस SE का नंबर 3015 है, वैसे ही उनकी ये नई कार का नंबर भी 3015 ही है। यह टेस्ला की मॉडल वाई रियल व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड रेंज वेरिएंट हैं।

    Rohit Sharma की नई कार का वीडियो वायरल

    दरअसल, रोहित शर्मा (Rohit Sharma New Car Video) को स्पोर्ट्स कार काफी पसंद है और उनके पास कारों का काफी कलेक्शन हैं। कुछ समय पहले उन्होंने लैम्बॉर्गिनी उरुस SE कार खरीदी थी, जिसकी कीमत मुंबई में 4.57 करोड़ रुपये बताई गई थी। अब उन्होंने Tesla Model Y की नई कार को खरीदा हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फैंस लगातार सोशल मीडया पर उनकी नई कार की वीडियो शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा रहा है कि रोहित अपनी वाइफ रितिका (Rohit Sharma Wife Ritika) को गले लगाकर रेंज रोवर कार में बिठा रहे हैं और रितिका उनसे इस दौरान पूछ रही है कि आप दूसरी कार में आ रहे हो।

    ये वीडियो फैंस को खूब पसंद आ रहा है। दूसरी वीडियो में रोहित अपनी नई कार Tesla Model Y को टेस्ट करते दिखें। इस दौरान उन्होंने फैंस को निराश नहीं किया और उन्हें रोहित ने ऑटोग्राफ भी दिया।

    कितनी हैं Tesla Model Y की कीमत?

    Tesla Model Y की बेस मॉडल की कीमत भारत में एक्स शोरूम में 59.89 लाख रुपये से शुरू होती है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 67.89 लाख रुपये तक जाती है। इस मॉडल की कार का आधुनिकल डिजाइन और स्टाइलिश लुक हैं, जिसका सुपरचार्जर पर पर केवल 15 मिनट में 267 km की रेंज हैं।

    रोहित के लग्जरी कार का कलेक्शन (Rohit Sharma Car Collection)

    • Lamborghini Urus SE – 4.57 करोड़ रुपये
    • BMW M5 – 1.99 करोड़ रुपये
    • Mercedes-Benz GLS 400d – 1.58 करोड़ रुपये
    • Mercedes-Benz S-Class – 1.98 करोड़ रुपये
    • Range Rover HSE LWB – 3.68 करोड़ रुपये

    यह भी पढ़ें- ODI कप्तानी छीने जाने के बाद सामने आया Rohit Sharma का पहला रिएक्शन, बोले- ऑस्ट्रेलिया में मुझे…

    यह भी पढ़ें- Rohit Sharma ने खरीदी नई Tesla Model Y, क्‍या है खासियत और कितनी है कीमत