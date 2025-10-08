Language
    Rohit Sharma ने खरीदी नई Tesla Model Y, क्‍या है खासियत और कितनी है कीमत

    By Sameer Goel Edited By: Sameer Goel
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:11 AM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर्स को भी कारों का काफी ज्‍यादा शौक है। इसी कारण दुनिया की कई बेहतरीन कारें क्रिकेटर्स के गैराज में शामिल होती हैं। सोशल मीडिया के मुताबिक रोहित शर्मा ने भी हाल में ही नई Tesla Model Y को खरीदा है। इस कार का नंबर क्‍यों खास है। इसमें किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। कितनी रेंज और कीमत है। आइए जानते हैं।

    क्रिकेटर रोहित शर्मा ने खरीदी नई टेस्‍ला मॉडल वाई कार।

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में नई तकनीक के साथ खास कारों को खरीदने वालों की लिस्‍ट में बड़े उद्योगपति और राजनेता ही नहीं बॉलीवुड से लेकर क्रिकेटर तक शामिल होते हैं। अक्‍सर क्रिकेटर्स को भी एक से बढ़कर एक कारों में देखा जाता है। हाल में ही क्रिकेटर रोहित शर्मा भी नई Tesla Model Y में नजर आए। सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो वायरल भी हो रही है। रोहित की नई कार में किस तरह की खासियत हैं। इसकी क्‍या कीमत है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    रोहित शर्मा ने खरीदी नई कार

    सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा नई Tesla Model Y के साथ नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उन्‍होंने हाल में ही इस कार को खरीदा है। सोशल मीडिया पर Rushiii_12 नाम के यूजर ने रोहित शर्मा की वीडियो को पोस्‍ट किया है।

    क्‍या है रोहित की कार की खासियत

    रोहित शर्मा की नई कार का नंबर इसकी खासियत है। उनकी कार का नंबर 3015 है जो उनके बच्‍चों के जन्‍म की तारीख पर आधारित है। अपनी पिछली कार की तरह ही इस कार नंबर भी उनके बच्‍चों के जन्‍म की तारीख पर लिया गया है।

    कौन सी है कार

    जानकारी के मुताबिक यह टेस्‍ला की मॉडल वाई रियर व्‍हील ड्राइव स्‍टैंडर्ड रेंज वेरिएंट है। जिसे क्रिकेटर रोहित शर्मा ने कुछ समय पहले ही खरीदा है।

    कैसे हैं फीचर्स

    Tesla Model Y में कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जा रहा है। इसमें 15.4 इंच टचस्‍क्रीन, हीटेड और वेंटिलेटिड सीट्स, एंबिएंट लाइट्स, रियर व्‍हील ड्राइव, नौ स्‍पीकर, एईबी, ब्‍लाइंड स्‍पॉट कॉलिजन वार्निंग, टिंटेड ग्‍लास रूफ जैसे कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है।

    कितनी है रेंज

    Tesla Model Y को निर्माता की ओर से कम और लॉन्‍ग रेंज बैटरी के विकल्‍प के साथ ऑफर किया गया है। इस कार को सिंगल चार्ज के बाद 500 और 622 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है।

    कितनी है कीमत

    टेस्‍ला की ओर से जुलाई महीने में ही भारतीय बाजार में मॉडल वाई को लॉन्‍च किया गया है। इस कार की भारत में एक्‍स शोरूम कीमत 59.89 लाख रुपये रखी गई है। इसके टॉप वेरिएंट के तौर पर ऑफर किए जाने वाले लॉन्‍ग रेंज वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 67.89 लाख रुपये है।