रोहित शर्मा बने टी20 वर्ल्ड कप-2026 के ब्रांड एंबेसडर, हिटमैन के नाम जुड़ गई बड़ी उपलब्धि, जानिए क्या है मामला

    पिछले साल रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था। रोहित अब टी20 इंटरनेशनल नहीं खेलते हैं और टेस्ट को भी अलविदा कह चुके हैं। अब वह सिर्फ वनडे खेलते हैं। अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी ने रोहित को बड़ी जिम्मेदारी दी है। 

    रोहित शर्मा को आईसीसी ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारत को पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान रोहित शर्मा को आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने मंगलवार को बड़ी जिम्मेदारी दी है। रोहित को भारत और श्रीलंका की सेयुक्त मेजबानी में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप-2026 का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है।

    रोहित की कप्तानी में ही भारत ने साउथ अफ्रीका को हरा दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था और इसी के साथ रोहित ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया था। इसी साल मई में उन्होंने टेस्ट को भी अलविदा कह दिया। अब वह सिर्फ वनडे खेलते है।

    मेरे लिए बड़ा सम्मान

    किसी सक्रिय खिलाड़ी का किसी आईसीसी टूर्नामेंट का ब्रांड एंबेसडर बनना बहुत कम देखने को मिलता है। यह बात उन्हें और भी सम्मानित महसूस कराती है। उन्होंने कहा, "मुझे बताया गया कि खेलने के दौरान किसी को एंबेसडर बनाया जाना बहुत कम होता है। मेरे लिए यह बड़ा सम्मान है। उम्मीद है कि हम पिछले साल जैसा ही जादू दोबारा रचेंगे। आईसीसी इवेंट जीतना बहुत बड़ी चुनौती है और अपने 18 साल के करियर में हाल ही में मिली दो ट्रॉफियां मेरे लिए बेहद खास हैं।"

    रोबित की कप्तानी में ही भारत ने इसी साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। वह दो आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले भारत के दूसरे कप्तान हैं। रोहित को उम्मीद है कि सात फरवरी से आठ मैच के लिए बीच होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया जीत हासिल करेगी। टी20 इंटरनेशनल में रोहित भारत के लिए सबसे सफल बल्लेबाजों में रहे हैं। उन्होंने 4231 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका औसत 32.01 का रहा और स्ट्राइक रेट 140.89 का रहा है।

    'किसी को हल्के में नहीं लेंगे'

    भारत को अगले टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप-ए में पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया, नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है। पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया 15 फरवरी को उतरेगी। टीम इंडिया के ग्रुप को लेकर रोहित ने कहा, "हमारे ग्रुप में पाकिस्तान, अमेरिका, नीदरलैंड और नामीबिया हैं। किसी को हल्के में नहीं ले सकते। पहली गेंद से पूरी तैयारी के साथ उतरना होगा।
    इटली को शामिल देखकर भी अच्छा लगा। उम्मीद है आगे यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया से और टीमें जुड़ेंगी क्योंकि यह खेल तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है।"

