    Rishabh Pant Jersey: विराट कोहली का जर्सी नंबर 18 पहनकर पंत ने किया कमबैक, स्‍टंप माइक की मजेदार बातें हुईं Viral

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 02:12 PM (IST)

    Rishabh Pant Jersey: भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच में चोट के बाद वापसी की। इस दौरान उन्होंने अपनी जर्सी नंबर 17 की बजाय विराट कोहली की नंबर 18 की जर्सी पहनी। इंग्लैंड के खिलाफ चोटिल होने के बाद यह उनकी पहली वापसी है, जहां वह इंडिया-ए का नेतृत्व कर रहे हैं। मैच में साउथ अफ्रीका ए ने पहले बल्लेबाजी की, और पंत को स्टंप माइक पर गेंदबाजों को निर्देश देते हुए भी सुना गया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    Rishabh Pant ने Kohli की नंबर-18 जर्सी पहनकर की वापसी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली Rishabh Pant Jersey: भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत ने गुरुवार को साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेले जा रहे अनऑफिशियल टेस्ट मैच के जरिए नेशनल कमबैक किया।

    पंत ने इस दौरान अपनी जर्सी नंबर 17 नहीं, बल्कि टेस्ट और टी20I से संन्यास ले चुके विराट कोहली की नंबर 18 की जर्सी पहनकर मैदान पर कदम रखा। बता दें कि पंत इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे।क्रिस वोक्स की एक गेंद उनके पैर पर लगी थी, जिसके बाद उनका पैर सूज गया था। इस इंजरी से ठीक होकर पंत अब इंडिया-ए को लीड कर रहे हैं।

    Rishabh Pant ने Kohli की जर्सी नंबर-18 पहनकर की वापसी 

    दरअसल, टीम इंडिया के विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत (Rishabh Pant Jersey) ने पैर की इंजरी के 3 महीने बाद मैदान पर वापसी की है। वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ अनऑफिशिल टेस्ट मैच में विराट कोहली की नंबर 18 की जर्सी पहनकर मैच खेल रहे हैं। मैच की बात करें इंडिया-ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है।

    पहले बैटिंग करते हुए साउथ अफ्रीका ए की टीम की तरफ से जॉर्डन हेरमन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। खबर लिखें जाने तक उन्होंने 129 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से 67 रन बना लिए हैं। उनके अलावा जुबैर हमजा ने 66 रन की पारी खेली। वहीं, भारत के लिए 1 विकेट अंशुल कंबोज और 1 विकेट गुरनूर बरार ने लिया है।

    Rishabh Pant ने स्टंप माइक पर जो कहा वो VIRAL

    स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है जिसमें ऋषभ पंत (Rishabh Pant Stump Mic Video) अपने गेंदबाजों को रिलैक्स रहकर गेंदबाजी करने को कहते हुए नजर आ रहे हैं। पंत को स्टंप माइक पर ये कहते हुए सुना जा रहा है, ज्यादा फील्डर नहीं है ऑफ-साइड में, डालते रह अपना कोई नहीं। थोड़ी देर डंडे पर डाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मारने दो। ठीक है ठीक है तंग मत हो, रिलैक्स होकर डाल। शाबाश, रिदम पकड़ने को देखो, आ जाएगा एक दो ओवर में, परेशान मत हो।

    वहीं, दूसरी तरफ पंत लेफ्ट ऑर्म स्पिनर मानव सुथर को कहते हैं कि अरे भाई यही है यही है, 6 गेंद डाल कर दिखाओ जरा मजा आएगा। 