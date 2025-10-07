Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rishabh Pant की फिटनेस पर आया बड़ा अपडेट, फैंस अपने चहेते क्रिकेटर को इस दिन एक्‍शन में देख सकेंगे

    By Priyanka Joshi Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 01:26 PM (IST)

    Rishabh Pant News भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में दिल्ली की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं। चयनकर्ता अजीत अगरकर ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैचों में खिलाने की घोषणा की है। पंत बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस टेस्ट देंगे। पास होने पर वे दिल्ली टीम से जुड़ सकते हैं। पंत की वापसी से टीम को मजबूती मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    Rishabh Pant जल्द मैदान पर कर सकते हैं वापसी

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Rishabh Pant Comeback: भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत रणजी ट्रॉफी के दूसरे राउंड में दिल्ली की ओर से खेलते नजर आ सकते हैं। ये मैच 25 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें माना जा रहा है कि पंत वापसी करेंगे। भारतीय टीम के चयनकर्ता अजीत अगरकर ने पिछले महीने ये घोषणा की थी कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में खेलते दिख सकते हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rishabh Pant जल्द मैदान पर कर सकते हैं वापसी

    दरअसल, जुलाई के महीने में मैनचेस्टर टेस्ट के दौरान इंग्लिश गेंदबाज क्रिस वोक्स की यॉर्कर खेलने की कोशिश में ऋषभ पंत (Rishabh Pant News) के पैर पर गेंद लग गई थी। चोट के बावजूद वे दोबारा बल्लेबाजी करने लौटे थे और भारत के लिए अहम पारी खेली थी। उन्होंने अर्धशतक लगाया और मैच को ड्रॉ कराने में मदद की। भारत ने बाद में ओवल में खेले गए आखिरी टेस्ट में 6 रन से जीत हासिल की और सीरीज 2-2 से बराबर कराई।

    सूत्रों के मुताबिक, पंत अब अपने रिहैब के आखिरी चरण में हैं और इस हफ्ते के अंत में बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिटनेस टेस्ट देंगे। वे अब बिना किसी परेशानी के चल सकते हैं और पैर की मजबूती के लिए मोबिलिटी एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने नेट्स पर बैटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है।

    अगर पंत फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो वे दिल्ली टीम से जुड़ सकते हैं, जिसका पहला मैच 15 अक्टूबर को हैदराबाद के खिलाफ होगा। हालांकि, दिल्ली और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मुताबिक, पंत का इस मैच में खेलने पर संशय है।

    पंत का इंग्लैंड सीरीज में कैसा रहा प्रदर्शन?

    इंग्लैंड सीरीज में पंत ने शानदार प्रदर्शन किया था। उन्होंने चार मैचों में 479 रन बनाए, जिनमें दो शतक और तीन अर्धशतक शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 77.63 रहा और वे सीरीज के छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे।

    पंत की गैरमौजूदगी में भारत ने वेस्टइंडीज सीरीज के लिए ध्रुव जुरेल को पहली पसंद के विकेटकीपर के तौर पर चुना है। जुरेल ने अहमदाबाद टेस्ट में 125 रनों की तेजतर्रार पारी खेलकर सबका ध्यान खींचा और विकेटकीपिंग में भी शानदार प्रदर्शन किया।

    अगर पंत दिल्ली के लिए खेलते हैं, तो उनके टीम की कप्तानी संभालने की भी संभावना है। फिलहाल टीम की कमान आयुष बडोनी के पास है, जो आईपीएल में पंत के साथी खिलाड़ी हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेलते हैं।

    यह भी पढ़ें- Rishabh Pant की वापसी को लेकर आया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज की वापसी

    यह भी पढ़ें- करुण नायर की हो गई टीम में वापसी, वेस्टइंडीज सीरीज के बीच बल्लेबाज को मिली बड़ी खुशखबरी