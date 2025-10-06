करुण नायर की हो गई टीम में वापसी, वेस्टइंडीज सीरीज के बीच बल्लेबाज को मिली बड़ी खुशखबरी

भारतीय बल्लेबाज करुण नायर ने लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी की थी और इंग्लैंड दौरे पर गए थे। हालांकि चार मैचों में वह एक ही अर्धशतक जमा पाए थे और इसी कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनको जगह नहीं मिली थी। नायर की अब अपनी पुरानी टीम में वापसी हुई है।

पीटीआई, बेंगलुरु: भारतीय बल्लेबाज करुण नायर दो सत्र के अंतराल के बाद फिर से कर्नाटक की टीम में वापसी करेंगे। नायर को 15 अक्टूबर से राजकोट में सौराष्ट्र के विरुद्ध शुरू होने वाले सत्र के पहले रणजी ट्रॉफी मैच के लिए राज्य टीम में शामिल किया गया है।

नायर इससे पहले दो सत्र तक विदर्भ की टीम का हिस्सा थे, जहां उन्होंने पिछले सत्र में टीम के रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज को पहले संभावित खिलाड़ियों में शामिल किया गया था।

मयंक के हाथों में कमान मयंक अग्रवाल कर्नाटक की कप्तानी जारी रखेंगे, जिसने कृतिका कृष्णा, शिखर शेट्टी और मोहसिन खान जैसे कुछ नए चेहरों को टीम में शामिल किया है। दिग्गज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ इस सत्र में नौ से 17 अक्टूबर तक देहरादून में होने वाली वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की कप्तानी करेंगे। वह टूर्नामेंट के पिछले सत्र में राज्य के लिए शीर्ष स्कोरर रहे थे।

विदर्भ ने किया बड़ा एलान वहीं, गत विजेता विदर्भ ने सोमवार को अक्षय वाडकर की अगुवाई में बेंगलुरु में नागालैंड के विरुद्ध रणजी ट्रॉफी के आगामी सीजन के पहले मैच के लिए शिवम देशमुख और प्रफुल्ल हिंगे को अपनी 17 सदस्यीय टीम में शामिल किया है। पिछले सीजन के खिताबी मुकाबले में केरल को हराने वाली विदर्भ, 15 से 18 अक्टूबर तक बीसीसीआई के सेंटर आफ एक्सीलेंस ग्राउंड पर नागालैंड से भिड़ेगी।